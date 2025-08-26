北市家長注意 「生生喝鮮奶2.0」 本週起可臨櫃申請

北市生生喝鮮奶政策9月起升級2.0，擴大至設籍台北市、但未在台北市學校就讀的2至12歲學齡兒童，新增3.3萬學童受惠。（資料照）

2025/08/26 10:45

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府推動「鮮奶週報一生生喝鮮奶」9月起將升級，補助對象自原本就讀北市國小及幼兒園的兒童，擴大至設籍台北市、但未在台北市學校就讀的2至12歲學齡兒童，新增3.3萬學童受惠。台北市教育局提醒，符合資格者即日起可至北市12行政區公所社會課申辦及領取專屬卡證，完成後即可享每週靠卡免費兌換1瓶鮮奶或豆漿。

教育局提醒，現場臨櫃申辦時間為每週一至週五上午8點30分至下午5點30分，申請人須為學童的監護人或法定代理人（可由他人持委託書代辦），申請應備資料包括申請表、個資同意書、申請人身分證正本、學童戶籍資料（戶口名簿影本或三個月內的戶籍謄本）、6至12歲孩童則須另備2吋彩色照片1張；如為委託他人代辦，則需附上簽妥委託書以及監護人身分證與印章。

教育局表示，各區公所皆已完成人力調度與服務動線規劃，做好應對申辦人潮的準備，現場仍可能需排隊或因資料不全需補件等狀況，提醒務必事先確認資料是否齊備，申請表件是否完成簽名或蓋章，以利現場順利領卡。另提醒家長特別留意，若資料不全或由他人代辦未附上委託書，將無法當場完成領卡，恐需再次往返，可提前閱讀公告內容或於現場洽詢服務人員協助，避免影響權益，相關臨櫃申請注意事項可上「鮮奶過報」主題網站查詢。

除臨櫃申請外，為減少現場等待時間，教育局鼓勵市民多加利用「台北服務通」線上平台（https：//service.taipei/），於首頁輸入關鍵字「鮮奶」即可進行申請，流程簡便、無須現場填寫紙本，完成後約3個工作天即可至指定區公所領取卡證。

教育局補充，8月18日至24日預先開放「台北服務通」線上申請，截至目前已有2221件申請，完成線上申請的民眾，8月27日起可攜帶身分證與個資同意書至當初所選擇的區公所領取專屬卡證，卡證領取後隔日凌晨2時啟用，9月1日起即可每週至全台7大通路、超過1萬5000家合作門市，免費兌換1瓶鮮奶或豆漿。相關政策內容，可至「鮮奶週報」主題網站查詢（https://milk.tp.edu.tw）。

