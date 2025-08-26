農業剩餘資材再利用 玉米、落花生產量增4成

施用自製禽畜糞推肥的落花生田試驗。（圖由台南農改場提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應氣候變遷，並創造永續循環，台南區農業改良場推動將禽畜糞、豆粕，還有菇包木屑與廢棄培養土等剩餘資材，轉化至可再利用資源，並實地在田間驗證，栽培成果都不錯，以玉米、落花生為例，產量就增加了逾40%，效益相當顯著。

農改場指出，讓廢棄資材重獲生產價值，不僅節省成本，也促使走向更友善、循環的永續路徑，透過田間實作，驗證其可行性，以及產業應用潛力，展現政策落實與技術推廣並進的雙重效益。

目前所輔導的循環場域，每年可處理超過5.3萬公噸的農業剩餘資材，減輕環境負擔，也帶動肥料業、畜牧業與育苗業的綠色升級。

農改場輔導雲林、嘉義與台南等地區5處循環農業示範場域，成功將禽畜糞、豆粕，以及菇包木屑與廢棄培養土等剩餘資材轉化為可再利用資源，並實地驗證其於硬質玉米、落花生、草莓、牧草等作物栽培的效益。

以禽糞堆肥施用於牧草田後，產量提高達30%，採收後再回饋作為飼料，形成資源循環。

以生產符合標準的有機堆肥，施於硬質玉米與落花生上，產量提升超過40%，不僅減少化學成分的使用，也改善土壤健康。

另外，農改場也協助育苗開發培養土回收技術，有效解決接穗過程中高達3成遭丟棄的浪費問題，減少對進口的高度依賴。

而經處理後的培養土，可重複使用於茄子、小胡瓜、小果番茄等作物育苗，發芽率與新土相當，也適用於田間或盆栽，開創資源再生的新途徑。

農改場提到，循環農業的推動不僅是回應氣候變遷與資源枯竭的必要行動，更是引領農業邁向永續發展的關鍵策略，透過跨領域協作、場域示範，成功落實禽畜糞堆肥、廢棄培養土再利用等多元技術，展現農業剩餘資材的潛力與價值。

以回收培養土嫁接育苗的盆栽。（圖由台南農改場提供）

