中市雙層觀光巴士、觀光餐車停止營運 成「幽靈巴士」

台中市上路沒有多久的觀光餐車停止營運。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/26 10:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕陸續在去年12月及今年5月行駛的雙層觀光巴士、觀光餐車目前皆停止營運，民進黨市議員張家銨痛批，這樣的荒謬狀況，不僅傷害台中城市形象，更凸顯盧秀燕市府一貫「只會沾光、不願負責」的態度，恐讓市場不願投入資源，長久挹注台中城市觀光。

觀旅局表示，台中市雙層觀光巴士係由華府旅行社自行籌辦，觀旅局未補助任何經費，但因華府旅行社於8月14日公告因車輛維修暫停行駛，請遊客耐心等候。

議員張家銨指出，去年12月才正式上路的雙層觀光巴士，日前因維修全面停止售票，至今仍不清楚要停多久；今年5月新推出的雙層觀光餐車，也在8月15日宣布停駛。

她說，諷刺的是，市府才在8月12日發行的觀光特刊中，將這些巴士大力行銷為「不容錯過的台中亮點」，結果三天後就公告停駛，讓民眾成為笑話。

張家銨表示，市府再度搬出「民間自主營運」的說法撇清責任，但事實擺在眼前，市府動用資源大肆宣傳、列為城市門面行銷重點，如今業者撐不下去，市府卻拍拍屁股走人，讓業者與市民自生自滅。

張家銨直言，市府只會在業者成功時搶功勞，當作自己的政績宣傳，卻在業者遇到困難時袖手旁觀，這正是盧秀燕市府一貫的作風，無怪乎近幾年市民頻頻質疑為何台中觀光毫無新亮點，市府不願打造對業者友善的觀光環境，就無法期待市場願意投入資源，長久挹注城市觀光。

張家銨強調，觀光不該只靠一時的包裝，市府自豪的「亮點」淪為「幽靈巴士」，不只讓民眾無所適從，更讓台中觀光丟臉丟到全國。

