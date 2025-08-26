冬遊澎湖消費券11月上路 縣政府號召百家業者共襄盛舉

澎湖縣政府召開業者說明會，號召加入消費券合作行列。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府將於11月1日至明年1月31日推出「冬遊澎湖消費券」活動，先行舉辦業者說明會，邀集縣內食、宿、遊、購、行在地產業出席，說明活動內容、兌換方式與行政配合事項，盼能與業者攜手推動冬季觀光，已有百餘家業者加入消費券行列。

凡非澎湖籍旅客於活動期間來澎並入住合法旅宿至少1晚，即可憑入境證明、身分證件及住宿證明，兌換總額500元（每張100元、共5張）消費券，領完即止。消費券使用期限至明年2月6日止，兌換地點設於澎湖海洋地質公園中心，另為提供遊客兌換方便增設篤行十村一處兌換點，並於澎湖機場設置消費券諮詢服務台，上午8時至下午5時都可兌換。

澎湖縣政府表示，消費券等同現金，消費券使用範圍涵蓋本縣餐飲、住宿、購物、交通及遊程等各行業使用，並擴大適用各攤商使用。消費券不得找零或兌換現金，但可與店家優惠並用，進一步放大消費效益。同時縣府為加速業者款項申撥作業，請款時業者備妥申請書、發票或收據、存摺影本及消費券（背面蓋店章、個人攤商蓋私章）等相關請款文件，提供每日協助申請及轉送撥款機制。

另外也同步規劃多元活動，除推出超過4000份獎品的抽獎活動外，還將辦理大行軍、媽宮城區走讀導覽、篤行文化音樂漫時光、南寮美食小旅行及成功社區豬舍咖啡體驗等特色活動。同時提供8大文化場館免費入館，以及「澎湖好行」3條路線與縣內公車免費搭乘服務。

配合消費券發行，澎湖大行軍就能適用。（記者劉禹慶攝）

