侯友宜：明年調高原民領導人、協進會理事長作業費

新北市原住民族行政局將在三峽新建歲時祭儀廣場，原民載歌載舞慶祝。（記者翁聿煌攝）

2025/08/26 10:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市原住民族行政局為深化都會區原住民族文化傳承，推動首座「原住民族歲時祭儀廣場」興建工程，市長侯友宜26日出席開工祈福典禮，並加碼宣布明年將調高原住民族領導人及各區協進會理事長工作協助費，他表示，未來新北市不僅有專屬的原住民辦理祭儀場域，在文化教育推廣及族群情感凝聚上，市府也全力支持族人投入族群公共事務服務。

侯友宜說，族人口數已達6萬2千餘人，為六都第二高，族人多分布於三峽、鶯歌、樹林及土城等區，過去原住民族人在都會區舉辦歲時祭儀或文化活動，經常需借用籃球場、停車場或河濱公園等臨時場地，影響儀式莊嚴性與文化傳承的穩定性，為回應族人需求，新北市政府規劃在三峽區隆恩埔社會住宅旁，結合中央原民會經費挹注，斥資3070萬元興建祭儀廣場，並於26日啟動工程。

請繼續往下閱讀...

新北市原民局長林瑋茜表示，這座祭儀廣場設計除採取原住民族文化意象與現代建築手法，天幕主體為鋼骨薄膜穹頂，直徑30公尺，弧形造型設計靈感來自原民頭飾意象，地坪也使用跳色標示方位，利於祭儀進行，柱面則以馬賽克拼貼呈現圖騰，而入口意象設計，將邀請原民工藝師與地方原民團體、族人代表共同討論規劃，貼近在地文化特色，未來也會整合周邊觀光、教育與社會服務資源，拓展原民文化的城市影響力。

侯友宜更加碼宣布，明年起將調高原住民領導人工作費，從原本每個月1千元增至2千5百元，協進會理事長作業費每次2萬5千元增加至4萬元，感謝大家長期投入族群公共事務。

新北市原住民族行政局將在三峽隆恩埔原民社宅旁新建歲時祭儀廣場。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法