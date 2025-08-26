為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    北士科周邊 士林雙子星大樓換新貌起步

    捷運芝山站旁、緊鄰文林路、福國路交岔口的雙子星大樓，將辦理外牆整建維護。（台北市都市更新處提供）

    捷運芝山站旁、緊鄰文林路、福國路交岔口的雙子星大樓，將辦理外牆整建維護。（台北市都市更新處提供）

    2025/08/26 09:35

    〔記者何玉華／台北報導〕捷運芝山站旁、緊鄰文林路、福國路交叉口的雙子星大樓，可謂是士林的重要地標，由於屋齡已達46年，屋主等考量減低磁磚掉落的公共安全疑慮，申請台北市政府公辦整建維護試辦計畫，近日完成建築師評選作業，將展開大樓外牆整新工程，重現大樓新風貌。

    台北市都市更新處指出，雙子星大樓為兩棟14層樓的住宅社區，屋齡達46年，戶數多達220戶，因坐落捷運芝山站旁，又緊鄰文林路、福國路交叉口，是士林重要地標。外牆整建維護除可減低磁磚掉落的公共安全疑慮，也有利於環境景觀更加美化。經屋主全體同意參與，獲得市府「公辦整建維護試辦計畫」補助，依採購法規定公開招標徵求建築師，8月23日完成評選作業。

    更新處表示，相較都市更新拆除重建時程長，整建維護包括增設電梯、外牆拉皮、結構補強等，投入期程較短，所需經費也較低，住戶也不必搬離原住處，就能有效改善居住環境，使建築物生命周期延長至少20年以上。

    更新處說明，獲選的建築師將根據社區建築物與周邊環境條件、居民需求撰擬整建維護事業計畫書，在下半年依都市更新條例規定提送市府審查；更新處將就對公共環境改善效益、是否採用具永續發展概念的綠色工法等角度進行審查，希望在後續推動，能成為大型社區推動整建維護的示範案例。

    捷運芝山站旁、緊鄰文林路、福國路交岔口的雙子星大樓，將辦理外牆整建維護，圖為整建後模擬圖。（台北市都市更新處提供）

    捷運芝山站旁、緊鄰文林路、福國路交岔口的雙子星大樓，將辦理外牆整建維護，圖為整建後模擬圖。（台北市都市更新處提供）

    熱門推播