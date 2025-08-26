為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北台沉降增溫留意38度酷熱 中南部防午後雷雨炸裂

    大台北到西半部地區可能會有局部36～38度或以上高溫出現機會，午後苗栗以南的中南部地區，可能出現午後雷雨。（資料照）

    2025/08/26 09:45

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（26日）天氣型態與昨類似，整體大環境變化不大，溫度方面持續偏高，受到偏東風背風面沉降增溫現象的影響。大台北到西半部地區可能會有局部36～38度或以上高溫出現機會，午後熱對流雷雨容易發生，尤其是在苗栗以南的中南部地區，平地跟山區都有可能出現午後雷雨，要注意局部大雷雨或是冰雹出現的機會。

    天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，中低層持續受到太平洋高壓外圍偏東風影響，南花蓮、台東到恆春半島一帶為迎風面，容易有短暫陣雨機會，高空冷心低壓則還在台灣附近，低壓中心正逐漸從台灣海峽北部往福建一帶陸地移動，大氣仍有較高的潛在不穩定度，預估午後熱對流雷雨還是很容易發生，尤其是在苗栗以南的中南部地區，平地跟山區都有可能出現午後雷雨，並且要注意局部大雷雨或是冰雹出現的機會，至於新竹以北到東半部地區發生午後雷雨的機會較低，山區的可能性相對高一些，平地大部分區域可能一整天都是維持晴朗穩定的天氣。

    溫度方面，受到偏東風背風面沉降增溫現象的影響。大台北到西半部地區可能會有局部36～38度或以上高溫出現機會，外出時務必要記得做好防曬以及多喝水預防中暑或熱傷害發生。

    明後兩天（27～28日）新竹以南地區出現午後雷雨機會仍高，溫度方面也持續偏高，大台北、西半部有局部36～38度高溫發生的機會，外出活動要持續做好防曬、防中暑的準備。週五到週末（29～31日）另一個高空冷心低壓再度移入台灣上空，發生大雷雨以及冰雹的可能性也將會增加許多。

    熱帶擾動活動部分，吳聖宇指出，菲律賓附近的熱帶擾動（93W）未來將往南海移動，進入南海後接上西南季風水氣，將有發展增強的趨勢，並且朝向海南島、越南一帶移動，整體情況可能類似剛過去的劍魚颱風，對台灣沒有直接威脅或影響，僅有外圍擴散上來的水氣可能讓台灣有降雨的機會。

