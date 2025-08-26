竹縣五峰甜柿因雨害納現金救助 即起受理

因為4、5月份的連續豪大雨害，新竹縣五峰鄉的甜柿繼尖石之後，也被公告列入農業天然災害現金救助對象，即日起受理。（記者黃美珠攝）

2025/08/26 09:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石、五峰2鄉的甜柿，今年4月中到5月上旬同受雨害，部分果樹或落果、或著果不足，農業部繼7月底公告尖石甜柿為農業天然災害現金救助對象後，上週五（22日）也公告五峰的甜柿納入救助對象，即日起到9月5日受理農民提出申請。

縣府農業處長傅琦媺說，今年4月中到5月初的密集降雨，導致五峰甜柿有部分落果、著果不足災情傳出，經該處邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署勘災確認後，中央上週五公告五峰為辦理甜柿農業天然災害現金救助地區，每公頃救助金額跟尖石一樣，都是10萬2000元。

所以9月5日之前，符合農業天然災害救助辦法農民資格的五峰甜柿農友，可帶土地所有權證明或土地合法使用證明文件、身分證、印章以及農會存摺，向鄉公所提出申請，縣府已函請公所務必動員人力，儘速儘早完成救助作業以幫農民早日復耕。

至於較早顯現災情、也較早被公告的尖石甜柿災損，目前正由尖石鄉公所執行現地勘查中，完成後會把救助統計表函報縣府辦理核定。

新竹縣五峰鄉的甜柿因為4月中到5月初的雨害，不是落果就是酌果不足。（記者黃美珠攝）

