為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣五峰甜柿因雨害納現金救助 即起受理

    因為4、5月份的連續豪大雨害，新竹縣五峰鄉的甜柿繼尖石之後，也被公告列入農業天然災害現金救助對象，即日起受理。（記者黃美珠攝）

    因為4、5月份的連續豪大雨害，新竹縣五峰鄉的甜柿繼尖石之後，也被公告列入農業天然災害現金救助對象，即日起受理。（記者黃美珠攝）

    2025/08/26 09:54

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石、五峰2鄉的甜柿，今年4月中到5月上旬同受雨害，部分果樹或落果、或著果不足，農業部繼7月底公告尖石甜柿為農業天然災害現金救助對象後，上週五（22日）也公告五峰的甜柿納入救助對象，即日起到9月5日受理農民提出申請。

    縣府農業處長傅琦媺說，今年4月中到5月初的密集降雨，導致五峰甜柿有部分落果、著果不足災情傳出，經該處邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署勘災確認後，中央上週五公告五峰為辦理甜柿農業天然災害現金救助地區，每公頃救助金額跟尖石一樣，都是10萬2000元。

    所以9月5日之前，符合農業天然災害救助辦法農民資格的五峰甜柿農友，可帶土地所有權證明或土地合法使用證明文件、身分證、印章以及農會存摺，向鄉公所提出申請，縣府已函請公所務必動員人力，儘速儘早完成救助作業以幫農民早日復耕。

    至於較早顯現災情、也較早被公告的尖石甜柿災損，目前正由尖石鄉公所執行現地勘查中，完成後會把救助統計表函報縣府辦理核定。

    新竹縣五峰鄉的甜柿因為4月中到5月初的雨害，不是落果就是酌果不足。（記者黃美珠攝）

    新竹縣五峰鄉的甜柿因為4月中到5月初的雨害，不是落果就是酌果不足。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播