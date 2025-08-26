為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北東北角限定！漁民巧手採集「石鱉」 化身夏日涼拌佳餚

    剛採集上岸的鐵甲。（圖由漁業處提供）

    剛採集上岸的鐵甲。（圖由漁業處提供）

    2025/08/26 09:04

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市東北角海岸線擁有壯闊海景與豐富生態，新北市漁業及漁港事業管理處長簡明雄表示，每到夏季退潮時，總能見到漁民穿梭礁岩間，專注採集一種外型酷似武士盔甲的特殊貝類「石鱉」，這項隱藏版海味因殼硬如鐵，被漁民暱稱為「鐵甲」，其肉質鮮甜Q彈，常被製成清爽涼拌料理，無論配飯或作為下酒菜都好吃。

    簡明雄說明，東北角潮間帶的石鱉主要是大駝石鱉，生有8片堅硬的貝殼，相鄰重疊像極了武士盔甲，故而被漁民俗稱為鐵甲，主要棲息於潮間帶岩縫或洞穴，以藻類為食，吸附力強，徒手難以取下，必須仰賴漁民的經驗與技巧。漁民會趁退潮時，使用特製工具迅速敲擊，才能順利採集。

    有採集經驗的漁民陳振益表示，石鱉盛產期為每年3月至10月，採集費工，想品嚐到石鱉並不容易，採集回來石鱉會因緊張蜷縮起來，需浸泡淡水，使貝肉展開，接著將石鱉以熱水燙煮3至5分鐘，搓揉將堅硬的貝殼與貝肉分離，才能看到鮮嫩的貝肉，佐以薑絲、蒜、辣椒、白糖、米酒及麻油、白醬油等調味料醃製，便成為風味獨具的涼拌佳餚。

    新北市漁業處補充，東北角不僅有福隆沙灘、三貂角燈塔及馬崗潮間帶的「天空之境」等景點，更因黑潮與大陸沿岸流交會，孕育多樣海洋生態，夏季同時也是紫海膽、小卷、鯖魚等漁產盛季。東北角不僅擁有壯麗的海景與宜人氣候，更藏著豐富漁村文化，是一處結合自然生態、漁村文化體驗與海味饗宴的絕佳旅遊目的地。

    硬殼板下卻是橘紅色的。（圖由漁業處提供）

    硬殼板下卻是橘紅色的。（圖由漁業處提供）

    礁岩上鐵甲。（圖由漁業處提供）

    礁岩上鐵甲。（圖由漁業處提供）

    清新爽口的涼拌鐵甲料理。（圖由漁業處提供）

    清新爽口的涼拌鐵甲料理。（圖由漁業處提供）

