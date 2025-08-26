新北新店、三重、板橋等5區112格車格 9/1實施收費管理

9月1日起，深坑、新店、八里、板橋及三重等區5條路段共112格路邊汽車格實施收費管理。圖為新店區安華公園周邊道路。（新北市交通局提供）

2025/08/26 09:04

〔記者黃子暘／新北報導〕為使停車資源公平共享，新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，自9月1日起，深坑、新店、八里、板橋及三重等區5條路段共112格路邊汽車格實施收費管理，落實「使用者付費」原則，提升車位周轉率，並活化道路空間。

許芫綺指出，深坑區文山路2段（平安橋至喜樂橋間）新增路邊汽車停車格，收費時段為週一至週日8點至18點，每半小時10元；新店區安華公園周邊新增路邊汽車停車格，收費時段為週一至週五7點20點，每半小時10元；八里區埤頭二街路邊汽車停車格，收費時段是週一至週五 7點至20點，每半小時10元；板橋區四川路1段路邊汽車停車格，收費時段是週一至週五7點至20點，每半小時15元；三重區新北大道1段206巷新增路邊汽車停車格，收費時段是週一至週五7點至20點，每半小時10元。

交通局補充，駕駛若未收到繳費單，可透過行動支付App、全國繳費網或至「新北市路邊停車費查詢網」查詢、繳費，市府將持續檢討現有免費路邊停車格使用情形。

