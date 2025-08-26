日本高溫屢破紀錄 觀光也受影響 專家：花期延後、賞花期也會縮短

氣象專家指出，今年日本高溫屢破紀錄，日本氣象廳預測，接下來的3個月還是會很熱，專家為此提醒民眾，接下來若要到日本賞楓或賞櫻，日子要往後延，甚至可能會晚半個月，且賞花期也會縮短。（圖擷自臉書）

2025/08/26 08:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今年日本高溫屢破紀錄，日本氣象廳預測，接下來的3個月還是會很熱，專家為此提醒民眾，接下來若要到日本賞楓或賞櫻，日子要往後延，甚至可能會晚半個月，且賞花期也會縮短。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今年日本最高溫記錄頻頻破表。根據實際觀測數據顯示，從今年6月開始，屢創高溫新高，日本氣象廳當時立即發佈臨界性警示。7月份整體為日本有紀錄以來最熱的一月，平均氣溫高於1991–2020年平均值的攝氏2.89度。

「林老師氣象站」說明，極端高溫也延續至8月，8月5日在群馬縣伊勢崎市更測得高溫攝氏41.8度，創下日本新高熱浪！就連區域極端高溫，也相當顯著。多地前後出現攝氏40至41度的高溫紀錄，包括靜岡、埼玉、兵庫等地的觀測站皆創建站量測新高。

「林老師氣象站」提到，日本氣象廳也針對接下來的3個月（9至11月）的天氣進行預測，評估氣溫還是會很熱，跟同時段的氣候平均值比較，也都是有偏高現象。因此今年秋天若有安排到日本賞楓的朋友，要預先有花期延後的心理準備，影響甚至會晚個半個月之久。

「林老師氣象站」在文末也直言，整個日本的櫻花季不僅在延後，賞花期也在縮短，下雪的日子每年都在減少，不斷地翻新紀錄的高溫，都讓我們深刻感受到氣候變遷的迫切性與嚴重性！

