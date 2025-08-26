為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    專為亞洲人打造水上時裝 高雄青創補助助攻MIT泳裝揚名國際

    在青年局競爭型青創補助挹注下，「TIMU AQUA」創辦人黃瀞瑩得以專注研發，推出融合設計美學與機能性的水上時裝。（業者提供）

    在青年局競爭型青創補助挹注下，「TIMU AQUA」創辦人黃瀞瑩得以專注研發，推出融合設計美學與機能性的水上時裝。（業者提供）

    2025/08/26 08:55

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局競爭型青創補助加持，橋頭在地品牌「TIMU AQUA」應運而生，專為亞洲人身形設計水上時裝，並率先推動泳衣回收再生計畫，落實時尚與永續兼具的品牌價值，讓MIT泳裝揚名國際！

    青年局長林楷軒訪視「TIMU AQUA」，在創辦人黃瀞瑩（Amber）介紹下，了解其創業理念與經營模式，他指出在地青年創業者展現獨特創意與環境永續理念，並透過「競爭型青創補助」的支持，強化MIT供應鏈研發與行銷實力，證明高雄在地品牌不僅能兼具美感、功能與永續理念，更具備躍上國際舞台的實力。

    青年局說明，橋頭區的「TIMU AQUA」工作室採預約制，「TIMU」取名源於魯凱族語「鹽」與「海」，象徵品牌與台灣原住民及海島文化的深厚連結；創辦人黃瀞瑩早年投入美容、美體領域，因緣際會到小琉球體驗水上活動，從此愛上海洋，決定創立符合亞洲人需求的水上服飾品牌。

    近年來「TIMU AQUA」屢獲國際設計大獎肯定，包括2024年榮獲法國「French Design Awards」銀獎，2025年更以「廢棄泳裝高值化再生設計」勇奪德國「iF Design Award」殊榮。這些獎項不僅為品牌增添榮耀，更為台灣時尚泳裝跨足國際舞台奠定重要里程碑。

    青年局表示，競爭型青創補助專為已具規模、正值擴張階段的企業所設計，提供資金與行銷支持，協助品牌在營運關鍵期加速成長，「TIMU AQUA」正是典型案例，未來將持續推動青創輔導與資源媒合，打造友善創業環境，協助更多青年從高雄出發，朝世界舞台邁進。

    青年局局長林楷軒（右）在「TIMU AQUA」負責人黃瀞瑩（左）的介紹下，試穿品牌永續概念男裝。（青年局提供）

    青年局局長林楷軒（右）在「TIMU AQUA」負責人黃瀞瑩（左）的介紹下，試穿品牌永續概念男裝。（青年局提供）

    「TIMU AQUA」首創台灣泳衣回收再生計畫，鼓勵民眾將舊泳衣回收再製，實踐永續循環價值。（業者提供）

    . 「TIMU AQUA」首創台灣泳衣回收再生計畫，鼓勵民眾將舊泳衣回收再製，實踐永續循環價值。（業者提供）

