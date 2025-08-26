杜奕瑾稱太陽能供電超越中火 台電：有效分攤發電佔比

杜奕瑾指出，中午時分，台電各機組發電量佔比，太陽能供電一度超越中火（圖）。（圖由台電提供）

2025/08/26 09:16

〔記者黃旭磊／台中報導〕台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾，在他創站的BBS站批踢踢發文指出，823投票後（24日中午），太陽能供電一度超越中火（台電台中發電廠），透中午時，太陽能發電佔台電系統各機組發電量26.965%，而中火佔比21.270%，相關「太陽能供電超越中火！」發文引起民眾重視。

台電表示，太陽能中午時段達800萬瓩以上，確實高於中火發電量，至於日間因為有太陽光電可讓中火夜間減少發電，若沒有太陽光電，在用電需求相同狀況下，中火日間也一樣要增加發電。

杜奕瑾指出，核三重啟公投失敗後，有民眾歸咎天氣太熱（需要充足電力吹冷氣），那請民眾了解一下，為什麼中午天氣太熱仍能夠供電充裕，從台電機組即時發電量看出，不是只有核電跟中火（燃煤）發電，還有很多各路電廠努力及再生能源分散發電讓電力充足。

台電說，日間太陽光電發電量高於中火，而夜間（26日）凌晨各機組發電量（單位MW）顯示，太陽能（Solar）發電降為0，由燃氣（LNG）發電佔比44.305%及燃煤（Coal）佔比26.274%負擔台灣發電主力，民營電廠燃氣（LNG）佔比11.382%，水力（Hydro）1.655%及風力（Wind）0.640%分攤太陽能發電佔比。

