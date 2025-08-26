壽豐首座農牧用地露營場 花蓮再添2家合法露營場

花蓮縣府觀光處近日正式核准第2家與第3家合法露營場，圖為編號2、位於壽豐鄉鹽寮村的「瞰海露營區」。（圖由縣府觀光處提供）

2025/08/26 09:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕中央近年輔導非法露營場合法化，3年前訂定「露營場管理要點」輔導，台東去年產生第1間露營場，花蓮今年3月也發出第1張。縣府觀光處指出，近日正式核准第2家與第3家合法露營場，其中位於壽豐鄉鹽寮村的「瞰海露營區」，更為縣內首家通過審查的農牧用地露營場，具重要指標意義，觀光處長余明勲親赴現場，頒贈合法露營場標識牌，彰顯合法經營的認證與榮耀。

縣府觀光處今指出，在觀光資源串聯上，這2家合法露營場展現良好條件，周邊坐擁豐富觀光資源，為露營體驗增添多元旅遊樂趣。其中，位於壽豐鄉鹽寮村的「瞰海露營區」，鄰近適合親子同遊的遠雄海洋公園、熱門打卡景點花蓮星巴克貨櫃屋，以及展現在地歷史文化的後山．山後故事館；熱愛自然風光的遊客，也可登上七七高地，俯瞰太平洋壯闊海景，感受東海岸的遼闊視野。

請繼續往下閱讀...

另一家位於豐濱鄉新社村的「海稻米露營區」，則可結合周邊豐富景點，如新社梯田層層稻浪的田園風光、親不知子斷崖驚險壯麗的海崖步道、豐濱天空步道的透明棧道美景，以及承載史前文化的新社遺址等，皆為東海岸具代表性的自然與人文景觀。縣府觀光處指出，透過合法露營場與在地特色景點的串聯，期盼吸引更多旅人深度探索東海岸，進一步帶動地方觀光與產業發展。

觀光處長余明勲說，這2家農牧用地露營場能順利核准，亦受惠於中央修正法規開放非都市土地面積1公頃以下農牧及林業用地，在低度開發前提下，有條件容許設置露營設施。為協助民眾掌握申設程序，縣府今年7月在北區（花蓮市）、中區（光復鄉）、南區（玉里鎮）辦理共3場「合法旅宿暨露營場申設說明會」，累計吸引超過百人踴躍參與，反應熱烈。此外，縣府也同步提供電話諮詢專線、單一窗口服務及官方網站專區等多元管道，協助民眾取得相關資訊，提升申請效率與便利性。

縣府觀光處提醒有意申設露營場的民眾，合法化程序分為兩個階段，第一階段為土地使用許可申請，經審查核可後，申請人須依計畫書內容建置相關露營設施，並於取得水土保持完工證明及建築物使用執照等文件後，方能提出第二階段露營場設置登記申請，正式成為合法營運場地。截至目前，縣府已累積受理99件露營場申請案，其中65件已通過第一階段土地使用許可審查，並已有3件正式取得合法營運資格，將持續輔導已通過第一階段的申請人完成後續程序。

花蓮縣府觀光處近日正式核准第2家與第3家合法露營場，圖為編號3、位於豐濱鄉新社村的「海稻米露營區」。（圖由縣府觀光處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法