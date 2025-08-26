為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義太興黃頭鷺先遣部隊報到 9月中旬迎觀賞高峰

    每年上萬隻黃頭鷺過境太興村，在生毛樹溪山谷盤旋，宛如山谷中的白龍，十分壯觀。（曾錦富提供）

    每年上萬隻黃頭鷺過境太興村，在生毛樹溪山谷盤旋，宛如山谷中的白龍，十分壯觀。（曾錦富提供）

    2025/08/26 08:19

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕每年夏候鳥黃頭鷺由北往南遷徙度冬，過境嘉義縣梅山鄉太興村，形成上萬隻黃頭鷺沿「鳳凰穴」生毛樹溪山谷盤旋的「萬鷺朝鳳」奇景。今年首批黃頭鷺「先遣部隊」已於近日報到，在地居民預估，黃頭鷺數量高峰約落在9月中旬，歡迎民眾到太興村賞鳥、品茗。

    太興村「草本傳奇」業者曾錦富說，去年首批黃頭鷺8月24日報到，今年略為提早，8月19日就看見這群嬌客過境太興，在地居民都十分驚喜。

    曾錦富說，因最近午後下大雷雨，數量還不多，黃頭鷺「先遣部隊」約數千隻，9月初、午後雷陣雨氣候較為穩定，黃頭鷺數量會逐漸增多，最高峰預估落在9月15日前後，屆時可看到上萬隻黃頭鷺群飛生毛樹溪山谷，十分壯觀。

    「草本傳奇」就位於生毛樹溪山谷旁，因地利之便，可就近觀賞黃頭鷺飛越山谷美景，每年8月底至10月初黃頭鷺季，讓民眾預約賞鳥、品茗，曾錦富說，目前已近200人預約，預約時間已到10月10日國慶日；丹娜絲颱風後，山區道路都已修復暢行，民眾可沿著162甲縣道銜接嘉154線抵達太興村，觀賞一年一度的獨特自然生態景象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播