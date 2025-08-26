嘉義太興黃頭鷺先遣部隊報到 9月中旬迎觀賞高峰

每年上萬隻黃頭鷺過境太興村，在生毛樹溪山谷盤旋，宛如山谷中的白龍，十分壯觀。（曾錦富提供）

2025/08/26 08:19

〔記者王善嬿／嘉義報導〕每年夏候鳥黃頭鷺由北往南遷徙度冬，過境嘉義縣梅山鄉太興村，形成上萬隻黃頭鷺沿「鳳凰穴」生毛樹溪山谷盤旋的「萬鷺朝鳳」奇景。今年首批黃頭鷺「先遣部隊」已於近日報到，在地居民預估，黃頭鷺數量高峰約落在9月中旬，歡迎民眾到太興村賞鳥、品茗。

太興村「草本傳奇」業者曾錦富說，去年首批黃頭鷺8月24日報到，今年略為提早，8月19日就看見這群嬌客過境太興，在地居民都十分驚喜。

曾錦富說，因最近午後下大雷雨，數量還不多，黃頭鷺「先遣部隊」約數千隻，9月初、午後雷陣雨氣候較為穩定，黃頭鷺數量會逐漸增多，最高峰預估落在9月15日前後，屆時可看到上萬隻黃頭鷺群飛生毛樹溪山谷，十分壯觀。

「草本傳奇」就位於生毛樹溪山谷旁，因地利之便，可就近觀賞黃頭鷺飛越山谷美景，每年8月底至10月初黃頭鷺季，讓民眾預約賞鳥、品茗，曾錦富說，目前已近200人預約，預約時間已到10月10日國慶日；丹娜絲颱風後，山區道路都已修復暢行，民眾可沿著162甲縣道銜接嘉154線抵達太興村，觀賞一年一度的獨特自然生態景象。

