    生活

    屏東典藏中心職人學堂 開啟文物修復奇幻旅程

    屏東縣典藏中心今年暑假推出職人學堂，開設「小小修復師」等課程。（屏東縣政府提供）

    屏東縣典藏中心今年暑假推出職人學堂，開設「小小修復師」等課程。（屏東縣政府提供）

    2025/08/26 08:16

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕民眾化身文化守護者，體驗文物修復師的神奇魔法！今年暑假屏東縣典藏中心推出職人學堂，開設「小小修復師」、「一日文物守護者」等體驗課程，邀請專業修復師帶領大小朋友走進文物保存的第一線，受到好評。

    在「小小修復師」課程中，12名8至15歲大小朋友齊聚一堂，桌上擺著教學用的模具土塊，透過清除土塊，挖掘出其中的瓷器，再加以拼接，回復完整面貌。「這裡要對準，碎片的紋路就像拼圖一樣。」，在修復師陳俞君引導下，學員一步步完成拼合，有人成功後興奮大叫「我拼起來了！」。

    文物修復師陳俞君表示，有的孩子原本是「被爸媽推來」的，甚至寧願在家滑手機，但在實際操作中逐漸找到成就感。雖然不見得會立刻把修復師當成志向，但至少在過程中，他們體會到「原來破掉的東西，也能透過細心呵護重獲新生。」

    「一日文物修復師」同樣吸引不少成人學員，講師游淑芬表示，修復師就像文物醫生，除修補裂痕，也能透過修復過程，看見一般人不易察覺的技術與文化痕跡，讓這些故事繼續流傳給後代。

    游淑芬指出，一般人很難進入修復室或庫房，典藏中心讓民眾近距離接觸，以參與的方式認識文物，這是一種文化向下扎根的方式，意義格外深遠。

    屏東縣府文化處表示，典藏中心去（2024）年9月啟用，典藏逾3千件文物，以「開放式庫房」概念，呈現幕後保存樣貌，並透過職人學堂等教育推廣活動，讓更多人親身體驗文物修復的專業與細膩。

    屏東典藏中心開啟文物修復奇幻旅程，修復師陳俞君（右）教導小朋友。（屏東縣政府提供）

    屏東典藏中心開啟文物修復奇幻旅程，修復師陳俞君（右）教導小朋友。（屏東縣政府提供）

    屏東典藏中心推出職人學堂，學生在課程中拼接陶瓷。（屏東縣政府提供）

    屏東典藏中心推出職人學堂，學生在課程中拼接陶瓷。（屏東縣政府提供）

    學員在屏東典藏中心開放式庫房展開巡禮。（屏東縣政府提供）

    學員在屏東典藏中心開放式庫房展開巡禮。（屏東縣政府提供）

    熱門推播