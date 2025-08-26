為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    市售米要不要呼吸？米袋小洞之謎引熱議

    陳小姐買的市售包裝米袋子有極細小孔洞。（讀者提供）

    陳小姐買的市售包裝米袋子有極細小孔洞。（讀者提供）

    2025/08/26 08:28

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕市售米包裝琳瑯滿目，有真空、非真空之分，價差也大。陳小姐到 某家商店挑米，1公斤裝真空包65元、2公斤120元，保存期較長；5公斤裝245元、10公斤裝450元，沒有真空，卻便宜許多。她最後選了5公斤裝，卻意外發現米袋有幾個細細小孔，店員解釋：「這是讓米呼吸」、「每包都有！」讓她愣住傻眼，「米也需要呼吸嗎？」

    陳小姐說，過去買米從沒注意過袋子有沒有打洞，或只是包裝瑕疵品，這次雖然最後帶回家煮來口感一切正常，沒有米蟲，也不覺得異樣，但她還是滿頭問號，於是把經驗分享到社群，立刻引起網友熱議。有人打趣說：「太空米嗎？」「吃米長大，第一次聽說米會窒息！」笑翻眾人。

    對此，有店家解釋，部分米袋確實會有「隱形小洞」，作用是讓袋內外空氣能流通。因為在裝填時袋內殘留空氣，若完全密封，運送或堆疊時容易鼓脹甚至破裂；透氣孔可幫助壓力平衡，也能減少因溫度變化產生的水氣凝結，避免米發霉。不過，業者也提醒，整袋米直接冰進冰箱容易吸附異味，建議先分裝到有蓋的容器中，更能保持新鮮。

    但也有店家抱持不同看法，認為「米已經乾燥，不需要呼吸」。他們指出，打洞反而可能讓濕氣或米象等蟲子趁隙而入，導致發霉或長蟲；加上空氣接觸時間變長，久了會產生油耗味。

    雖然「米要不要呼吸」說法見仁見智，但陳小姐笑說，自己現在挑米除了看價錢，還會多看一眼「有沒有小洞」。網友則幽默回應：「原來我們每天吃的白飯，還有呼吸自由！」

    非真空包米袋的細小孔洞，細看才會發現。（讀者提供）

    非真空包米袋的細小孔洞，細看才會發現。（讀者提供）

