南投文旅集章趣 探索22處文化場域抽大獎

南投舉辦文化景點數位集章之旅，圖為南投文化園區的歷史建築武德殿。（記者張協昇攝）

2025/08/26 07:38

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局為促進地方文化資源整體發展，推廣文化旅遊，舉辦「南投記憶篇章!文旅集章趣活動」，即日起至10月15日，民眾只要到縣內的22個文化場域旅遊，透過手機進行AR擴增實境問答解謎後，就能掃描QRCode蒐集各場域專屬的「專屬章印圖騰」，集滿3枚章印即可兌換限量精美環保餐具等禮品，還能參加抽獎，把Apple Watch SE獎品帶回家。

南投縣文化局指出，此次活動規劃「匠心藝跡‧藝文軸線」、「地方人文‧環教生態」、「文史建築‧時光漫遊」等三大體驗主題，集結水里蛇窯、廣興紙寮、埔里紙教堂、日月老茶廠、南投戲院、竹藝博物館、虎山藝術館、南投稅務出張所、南投縣文化園區、南投縣文學資料館陳千武文庫、藍田書院、埔里酒廠文化園區、南投縣埔里鎮立圖書館、竹山文化園區、草屯登瀛書院、台灣灣工藝研究發展中心、集集火車站、集集武昌宮、生物多樣性研究所、車埕木業展示館、林班道體驗工廠、日月潭文武廟等22個文化場域。

文化局指出，期盼透過數位集章活動，串聯縣內藝文觀光資源與文化學習場景，讓民眾深入體驗南投文化場域的美好，深化對在地文化的理解與參與感，一同感受南投的文化脈動與獨特魅力。詳情可至活動官網南投記憶篇章!文旅集章趣 查詢。

南投稅務出張所，有南投「小白宮」之稱，是南投縣著名的歷史建築，提供餐飲服務。（記者張協昇攝）

日月潭文武廟，係儒、釋、道三教合一廟宇，為遊客到日月潭必遊景點之一。（記者張協昇攝）

位於南投市的藍田書院，曾獲選台灣宗教百景。（記者張協昇攝）

日月潭車埕遊憩區木業展示館，展示木材加工過程，讓遊客視覺、聽覺、嗅覺都能獲得滿足。（資料照）

