14號颱風藍湖本週可能生成 下週還有其他熱帶系統活動

氣象專家指出，近期西北太平洋處於颱風好發期，目前菲東海面有「熱帶擾動」醞釀，預估週四、五有成颱機率。（圖擷自「洩天機教室」專欄）

2025/08/26 08:29

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，近期西北太平洋處於颱風好發期，目前菲東海面有「熱帶擾動」醞釀，預估週四、五有成颱機率，不過，目前預測路徑對台無威脅，但下週在台灣東南方海面，還會有其他熱帶系統活動。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六各地晴時多雲，高溫炎熱；今日仍有38度左右的極端高溫，要防曬、防中暑。南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率；需注意大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯）的發生。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，下週日、一南方水氣北移，各地多雲時晴，高溫微降、北台仍偏熱；東半部及南部偶有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中仍有大雷雨的發生的機率。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，明日進入南海，週四、五緩慢發展，有成颱機率，偏西進行，動向近似「劍魚」，對台無威脅。最新美國模式模擬則顯示，「熱帶系統」強度偏弱，系集平均路徑亦類似「劍魚」。另外下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東南方海面活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

