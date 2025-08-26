為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    14號颱風藍湖本週可能生成 下週還有其他熱帶系統活動

    氣象專家指出，近期西北太平洋處於颱風好發期，目前菲東海面有「熱帶擾動」醞釀，預估週四、五有成颱機率。（圖擷自「洩天機教室」專欄）

    氣象專家指出，近期西北太平洋處於颱風好發期，目前菲東海面有「熱帶擾動」醞釀，預估週四、五有成颱機率。（圖擷自「洩天機教室」專欄）

    2025/08/26 08:29

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，近期西北太平洋處於颱風好發期，目前菲東海面有「熱帶擾動」醞釀，預估週四、五有成颱機率，不過，目前預測路徑對台無威脅，但下週在台灣東南方海面，還會有其他熱帶系統活動。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六各地晴時多雲，高溫炎熱；今日仍有38度左右的極端高溫，要防曬、防中暑。南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率；需注意大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯）的發生。

    吳德榮表示，下週日、一南方水氣北移，各地多雲時晴，高溫微降、北台仍偏熱；東半部及南部偶有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中仍有大雷雨的發生的機率。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，明日進入南海，週四、五緩慢發展，有成颱機率，偏西進行，動向近似「劍魚」，對台無威脅。最新美國模式模擬則顯示，「熱帶系統」強度偏弱，系集平均路徑亦類似「劍魚」。另外下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東南方海面活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播