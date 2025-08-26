為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2縣市豪大雨特報！ 大台北注意38度極端高溫

    今日大台北地區可能出現局部37至38度左右的極端高溫，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級。（資料照）

    今日大台北地區可能出現局部37至38度左右的極端高溫，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級。（資料照）

    2025/08/26 06:34

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（26日）環境吹偏東至東南風，各地大致為多雲到晴，位於迎風面的花東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，且恆春半島有局部較大雨勢。氣象署凌晨3點針對屏東縣及台東縣發布豪大雨特報。

    氣象署提醒，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署凌晨3點針對屏東縣及台東縣發布豪大雨特報，屏東縣恆春半島須注意豪雨，台東縣及蘭嶼、綠島要留意大雨。此外，今日午後以南地區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區有機會出現局部短延時大雨。

    氣溫方面，今日東半部高溫在32至33度，西半部可達35至36度，其中大台北地區甚至有可能出現局部37至38度左右的極端高溫，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出務必做好防曬措施並多補充水分。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    週三（27日）台灣南方有一低壓通過呂宋島，台灣附近水氣多，大致吹偏東至東南風，迎風面的花東地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

    週四（28日）至週五（29日）台灣仍位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，大環境吹偏東風，水氣稍減；迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。週六（30日）至下週一（9月1日），環境逐漸轉吹偏南風，南方水氣影響台灣。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    31 ~ 39 29 ~ 39 30 ~ 38 28 ~ 39

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

