台灣東南部海域今晨05:10發生規模4.0地震 最大震度2級
台灣東南部海域今晨05:10發生規模4.0地震，最大震度2級。（圖擷取自中央氣象署）
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台灣東南部海域今天清晨05時10分發生芮氏規模4.0有感地震，震央位於臺東縣政府南南西方36.5公里，地震深度為10.2公里。
根據中央氣象署資料顯示，今天清晨05時10分在台灣東南部海域發生芮氏規模4.0地震，最大震度為臺東縣大武2級，屏東縣則測得1級震度。
