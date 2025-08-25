為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高市打造鋼構城門攀爬遊具 重現鳳山古城「郡南第一關」

    高雄市府將打造鳳山城「郡南第一關」大型鋼構遊具。示意圖。（市府提供）

    高雄市府將打造鳳山城「郡南第一關」大型鋼構遊具。示意圖。（市府提供）

    2025/08/25 23:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山建城237年，水利局將斥資340萬元，打造高1.8公尺大型鋼構城門攀爬遊具，並考據字體依同比例設置門額，重現「郡南第一關」歷史意象，預計今年10月動工、明年1月底完工，將成為鳳山新亮點。

    鳳山城昔設有「郡南第一關」、為通往各地要塞，帶動現今北門里等百年聚落繁榮發展，深具歷史意義，如今城門已消失，僅存石碑為高雄市古物，典藏於高雄市立歷史博物館。

    北門里長謝秀霞集結地方力量，爭取重現北門計畫，以城門為意象發揮創意，鳳山城文化志工協會理事長鄭敏聰繪圖，設計「郡南第一關」城門攀爬遊具。

    水利局將斥資340萬元，於舊址旁曹公圳護城河畔中正、協和路口綠地，以不鏽鋼管搭配繩網，打造大型鋼構「郡南第一關」城門遊具，高1.8公尺、長8公尺、寬3公尺，並鋪設厚達7.5公分地墊，讓民眾攀爬玩樂更安全。

    此外，地方認為「郡南第一關」門額書法雄健、筆力剛勁渾厚，深具藝術價值，工程將考據書法字體，並依同比例縱37公分、橫112公分、厚15公分打造門額；也將推動周邊景觀美化，針對曹公圳欄杆破損處，替換木板重漆修繕。

    謝秀霞說，以城門為意象設計出大人及小孩都能攀爬遊具，讓民眾在玩樂過程中，了解鳳山及北門歷史沿革，更貼近民眾生活，達到寓教於樂意義，也將迎來鳳山縣城郡南第一關遺址石柱，放置於此彰顯歷史意義。

    北門里也將迎來鳳山縣城郡南第一關遺址石柱，彰顯歷史意義。（記者陳文嬋攝）

    北門里也將迎來鳳山縣城郡南第一關遺址石柱，彰顯歷史意義。（記者陳文嬋攝）

    水利局將於曹公圳畔中正、協和路口綠地，打造大型鋼構「郡南第一關」城門遊具。（記者陳文嬋攝）

    水利局將於曹公圳畔中正、協和路口綠地，打造大型鋼構「郡南第一關」城門遊具。（記者陳文嬋攝）

