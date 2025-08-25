為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市526名代理教師 領不到2000元敬師獎勵金

    北市議員曾獻瑩建議，教育局應評估將增置教師納入敬師獎勵金發放對象的可行性。（曾獻瑩提供）

    2025/08/25 22:44

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市今年教師節將發給每名老師敬師獎勵金2000元，估計近3萬名教職員工受惠，市議員曾獻瑩表示，526名教育部增額聘任的增置代理教師，工作內容和其他代理教師一樣，僅因不屬於學校編制員額內，而被排除在外，引發基層不滿，要求市府研議具體方案納入其中。對此，教育局回應，將依各類專案性質、計畫經費研處，盡力提供教師獎勵。

    教育局表示，敬師獎勵金是依「台北市教師節敬師獎勵實施要點」並編列年度預算，發給市立及私立高級中等以下學校、市立幼兒園及市立大學編制內教職員工，今年擴大納入私立教保服務機構的教職員工，鼓勵提升工作績效。

    曾獻瑩指出，換言之，教育部增置代理教師屬編制外人員，依法不在發放範圍內，現階段無法比照辦理，然而，增置教師與一般代理教師在校內的實際工作內容並無差別，同樣要在學校任教、擔任導師或從事行政工作，只因聘任來源不同無法領取，令人感覺被忽視，恐對教育團隊士氣產生不利影響，建議檢討獎勵要點，評估增置教師納入發放對象的可行性。

    教育局回應，關於教育部國教署核定專案計畫增聘代理教師敬師獎勵金一事，將在計畫範圍內，依各類專案性質、計畫經費研處，盡力提供教師獎勵，以表彰教職員辛勞。

