好療癒！桃園木博館推貓咪夾心餅乾特展 適合親子共遊

桃園大溪木博館─木育遊戲場，首檔特展推出「貓咪夾心餅乾」。（記者李容萍攝）

2025/08/25 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館5月加入第13棟館舍─大溪國小日式宿舍營運，打造以親子和兒童為對象的「小孩浴場─木育遊戲場」，首檔特展推出「貓咪夾心餅乾」，邀請知名木創品牌even studio快閃展出童趣十足的「漫畫屏風」、「餅乾椅凳」等代表作3週，創造出融合木藝、空間與故事的沉浸式展間，搭配特展精選貓咪主題繪本、設計互動場景，邀請親子在木頭與想像之間自由遊走，傾聽貓咪屏風的悄悄話，也動手參與貓咪夾心餅乾的手作體驗。

木博館典藏展示組員詹雅如表示，大溪國小日式宿舍「小孩浴場－木育遊戲場」開館以來深受親子喜愛，假日場次一票難求，吸引不少客群專程前來。木博館為回應需求，此次特展期間開放全齡觀眾入場，無論是親子組合、或是懷抱童心、對木藝充滿好奇的成年人，皆無須事先預約，現場排隊即可入場，並增開假日場次。

詹雅如說，即日起至9月7日特展期間，除了展出多樣創意木藝作品，更安排兩場親子手作體驗課程，由 even studio特別設計「貓咪夾心餅乾木作」，一次可完成「貓咪臉造型」與「餅乾造型」兩款作品，並搭配「貓咪繪本導讀」與展場導覽，讓大小朋友在遊戲與創作中感受木藝樂趣，也讓特展不僅只是一檔展覽，更是一場「親子共學、世代共享」的文化體驗，為大溪注入一股柔軟卻堅韌的木藝力量。

館方也提醒，由於展場空間有限，仍須控管人數，建議民眾可多加利用平日或上午開館等非熱門時段參觀，且為維護場地清潔與安全，請民眾務必穿著襪子，以享受舒適的體驗。

