    停業1年半「晶品城」重新裝潢 竹市府：業者申請回歸複合式商場

    新竹市火車站前、已停業近1年半的「晶品城購物廣場」業者今年4月向市府申請核定多目標使用，將再回歸複合式商場經營。（資料照）

    新竹市火車站前、已停業近1年半的「晶品城購物廣場」業者今年4月向市府申請核定多目標使用，將再回歸複合式商場經營。（資料照）

    2025/08/25 22:51

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市火車站前、首座BOT立體停車場「晶品城購物廣場」2016年開業後，營運不到8年，去年3月封館休業後，已停業近1年半，原先傳出承包廠商擬將商場改做長照中心，但飽受外界批評，加上與原先承租攤商有合約上的糾紛，讓火車站前的精華地段商圈直接變死城，近期傳出晶品城有多輛工程車進出，似乎正在重新裝潢。對此，市府表示，業者今年4月向市府申請核定多目標使用，將再回歸複合式商場經營，已在招商中，重啟營運時間待確定。

    晶品城原是做停車場及多功能商場使用，2016年10月開幕後，曾引進金色三麥、乾杯、勝博殿等知名連鎖品牌，但隨著竹市百貨消費市場轉移、站前廣場及舊城區人潮沒落，加上前幾年受疫情影響，面臨營運困境。

    去年3月晶品城宣佈停業後，原對外宣稱去年底會重新營運，但至今休業已近1年半，近期有民眾發現有工程車在晶品城進進出出，似有動工裝潢情形，對照舊城區冷冷清清及店家頻關閉情形，市民也期待晶品城的重新營運能帶動舊城區的人潮。

    市府表示，晶品城除整棟大樓進行整修改裝工程，其中「新竹市林森路立體停車場」的停車空間不受影響皆照常營運，並提供613個汽車停車位及1232個機車停車位。

