    生活

    不忍了！網路搶訂180顆棄單 鹿港蛋黃酥名店放大絕

    彰化蛋黃酥名店「新口味」，今年起網路預購必須先完成刷卡付款，才算訂單成立。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化蛋黃酥名店「新口味」，今年起網路預購必須先完成刷卡付款，才算訂單成立。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/08/25 22:27

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化鹿港蛋黃酥名店「新口味」為解決排隊亂象，從2020年全面改採線上預購，以往都是取貨才付款，但中秋旺季卻偏偏碰上「棄單魔人」，打電話通知竟回「我不要了」，讓業者氣炸，決定今年網路預購必須先完成刷卡付款，才算訂單成立！

    「新口味」蛋黃酥第二代王裕誠表示，以往都是採取信任原則，就算遇上中秋檔期，都是先訂購不必付錢，等到取貨再說；當初想得很簡單，因為中秋檔期也會限制單筆預購數量，既然搶到訂單，應該就會來取貨。

    王裕誠說，就算是一樣米養百種人，客戶也有千百種，有少數客戶訂了卻棄單，也不會事先打電話來說，當天通知來取貨，竟然就丟下「我不要了」、「幫我取消」，然後掛電話，最高紀錄是180顆蛋黃酥。

    王裕誠強調，中秋檔期碰到棄單，當然都能臨時找到買家，但他認為風氣不可長，決定從今年起，線上預購都要完成刷卡付費，才算交易成功，而預購新制上路後，棄單情況完全改善，終於跟棄單魔人說再見。

