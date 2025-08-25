係金ㄟ！彰化百年老店「隱藏版」蛋黃酥 有黃仁勳親筆簽名

輝達執行長黃仁勳不只吃了新香珍餅鋪蛋黃酥，還在餅盒上簽名。（記者劉曉欣攝）

2025/08/25 22:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市百年老店新香珍餅鋪，店家公開亮出AI晶片霸主輝達創辦人暨執行長黃仁勳親筆簽名，路過民眾看到都驚聲尖叫，黃仁勳就直接簽在餅盒上，原來是新香珍的熟客在輝達供應鏈任職，專程買了蛋黃酥與黃仁勳分享！

彰化市新香珍餅鋪位於中正路上，距離排隊名隊不二坊不到50公尺，新香珍每個中秋檔期也都會推出蛋黃酥，皮酥脆不油膩，被不少老饕認為是「隱藏版」蛋黃酥。

請繼續往下閱讀...

行事作風向來樸實低調的新香珍餅鋪，最近難得把黃仁勳在該店紅色餅盒上的親筆簽名照片，直接放在店門口，並寫上「感謝輝達執行長黃仁勳簽名留念」，許多路過的民眾看到都嚇到，因為並沒有聽說黃仁勳來彰化、怎麼會為百年老店簽名，仔細一看，字跡跟黃仁勳雷同度幾乎百分百。

原來，黃仁勳並非來到彰化吃到百年老店的蛋黃酥，而是獨愛新香珍餅鋪蛋黃酥的熟客，因為任職公司是輝達的供應鏈，知道黃仁勳喜歡台灣的小吃與美食，特別來買新香珍的蛋黃酥跟黃仁勳分享，黃仁勳吃完後在餅盒上簽名留念，還一口氣簽了2個餅盒。

新香珍每年中秋檔期都會推出蛋黃酥，皮酥脆不油膩，雖然在排隊名店不二坊旁邊，卻從來都不多作宣傳，其中，冬季限定的花生荖，多年來都是在地人的春節最愛，許多在地人得知熟客買新香珍的蛋黃酥來招待黃仁勳，都紛紛肯定說「懂吃」、「很內行」。

彰化市百年老店新香珍餅鋪，就在排隊名店不二坊附近。（記者劉曉欣攝）

新香珍餅鋪每到中秋檔期就會推出蛋黃酥。（記者劉曉欣攝）

行事低調的新香珍餅鋪，難得在門口貼出黃仁勳親筆簽名照片。（記者劉曉欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法