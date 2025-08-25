週二還是熱翻！高溫上看38度 桃園以南防午後雷陣雨

週二維持夏天天氣型態，民眾需留意午後雷雨及炎熱的溫度。（記者林正坤攝）

2025/08/25 22:24

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（26日）各地多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部短延時大雨發生的機率；各地炎熱，大台北高溫上看38度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出務必做好防曬措施並多補充水分。

中央氣象署預報，週二環境吹偏東至東南風，各地大致為多雲到晴，迎風面的花東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，且恆春半島有局部較大雨勢發生的機率，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區亦有零星降雨，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區有局部短延時大雨發生的機率。

溫度方面，週二各地高溫炎熱，東半部高溫32至33度，西半部可達35至36度，大台北地區甚至有可能出現局部37至38度左右的極端高溫。離島部分，澎湖晴時多雲，26至32度；金門晴時多雲，27至33度；馬祖晴時多雲，27至31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，未來幾天隨著另一個熱帶擾動（93W）進入南海並且逐漸發展增強，外圍水氣可能會擴展到台灣附近，大氣潛在不穩定度較高。除了花東、恆春半島有迎風面的局部短暫陣雨外，午後熱對流發展較為旺盛的現象也會繼續發生，西半部地區容易有局部大雷雨，新竹以南地區出現大雷雨的機會還是最高，提醒大家午後外出還是要持續注意天氣變化。

紫外線指數方面，週二各地均為「過量級」。

​空氣品質方面，週二環境風場為偏東至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週二高溫可達36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週二各地均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

