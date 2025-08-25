為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週二還是熱翻！高溫上看38度 桃園以南防午後雷陣雨

    週二維持夏天天氣型態，民眾需留意午後雷雨及炎熱的溫度。（記者林正坤攝）

    週二維持夏天天氣型態，民眾需留意午後雷雨及炎熱的溫度。（記者林正坤攝）

    2025/08/25 22:24

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週二（26日）各地多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部短延時大雨發生的機率；各地炎熱，大台北高溫上看38度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出務必做好防曬措施並多補充水分。

    中央氣象署預報，週二環境吹偏東至東南風，各地大致為多雲到晴，迎風面的花東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，且恆春半島有局部較大雨勢發生的機率，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區亦有零星降雨，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區有局部短延時大雨發生的機率。

    溫度方面，週二各地高溫炎熱，東半部高溫32至33度，西半部可達35至36度，大台北地區甚至有可能出現局部37至38度左右的極端高溫。離島部分，澎湖晴時多雲，26至32度；金門晴時多雲，27至33度；馬祖晴時多雲，27至31度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，未來幾天隨著另一個熱帶擾動（93W）進入南海並且逐漸發展增強，外圍水氣可能會擴展到台灣附近，大氣潛在不穩定度較高。除了花東、恆春半島有迎風面的局部短暫陣雨外，午後熱對流發展較為旺盛的現象也會繼續發生，西半部地區容易有局部大雷雨，新竹以南地區出現大雷雨的機會還是最高，提醒大家午後外出還是要持續注意天氣變化。

    紫外線指數方面，週二各地均為「過量級」。

    ​空氣品質方面，週二環境風場為偏東至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    週二高溫可達36度。（擷取自中央氣象署網站）

    週二高溫可達36度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週二各地均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週二各地均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播