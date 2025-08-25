小花蔓澤蘭每公斤收購增至8元 桃市府籲社區一起來「除惡務盡」

桃園市副市長蘇俊賓（左三）與在地農友到田間，利用大剪刀、耙子等工具清除小花蔓澤蘭。（記者李容萍攝）

2025/08/25 21:40

〔記者李容萍／桃園報導〕世界百大外來入侵種「小花蔓澤蘭」繁殖力極強，危害原生植物甚鉅，農業部林業保育署將每年8月15日至9月15日訂為「小花蔓澤蘭防治月」，號召全民共同清除外來入侵植物，守護台灣本土生態。桃園市政府農業局積極推動「除蔓計畫」，去年清除及收購總量達2萬6199.4公斤，今年為鼓勵更多民眾參與，將收購價格自每公斤5元提升至8元，並委託專業廠商進行作業及社區教育訓練。

桃園市副市長蘇俊賓今（25）日前往中壢區出席「小花蔓澤蘭外來種清除宣導活動」，他表示，小花蔓澤蘭是國際自然保護聯盟（IUCN）列出的嚴重外來入侵種，影響原生植物生態，也困擾台灣農民超過30多年。由於社區民眾最清楚小花蔓澤蘭的威脅與生長區域，桃園市去年開始與社區協會合作移除2337公斤，成效良好，市府將持續以「在地社區合作模式」為推動方向，精準鎖定清除區域，並將桃園的經驗推廣至全國，共同守護生態環境。

蘇俊賓提到，小花蔓澤蘭原生於中南美洲，因蔓莖生長迅速，一天可生長約20公分，嚴重危及其他植物生長空間。移除外來種，在對的季節，用對的方法，成效會更好，搶在開花之前移除能夠降低小花蔓澤蘭繁衍的強度，讓社區共同參與、提供社區居民的辨識能力，在初期就「除惡務盡」，可以發揮事倍功半的防治效果。

蘇俊賓與小農手匠發展協會理事長余孟芬、興和里長劉巫銀梅及在地農友一行人到田間，共同利用大剪刀及耙子等工具清除，共清出10多袋藤蔓、約180公斤。

農業局長陳冠義也說，夏季為小花蔓澤蘭快速生長的季節，也是最佳移除時機，雖然雇工清除還是佔多數，但它的繁殖力強，容易在各處蔓延，透過在地社區的力量來發掘潛在增生區域，可以在第一時間掌握到影響最大的範圍，呼籲社區一起來清除小花蔓澤蘭。

