    首頁　>　生活

    台日友好再一樁！「森．川．里．海」神山交流

    神山部落賴得寶引導大家在農園中協助耕種植栽的工作。（屏科大提供）

    神山部落賴得寶引導大家在農園中協助耕種植栽的工作。（屏科大提供）

    2025/08/25 21:29

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學社區林業中心、農業部林業及自然保育署與日本「日台里山交流會」今天在屏科大舉辦「臺日森・川・里・海連結的永續社會研討會：里山社區的跨域協作」，台日學者及實務工作者分享兩國在里山發展與現況，於國內發展生態旅遊多年的教授陳美惠指出，里山社區最重要精神就是「永續」，透過多國交流成長，讓台灣的里山社區及生態旅遊能更進一步。

    繼上個月和來自印尼的生態旅遊社群到高雄十八羅漢山交流兩國的生態旅遊後，屏科大暑假再邀請日本「日台里山交流會」等13名成員前來分享、交流。行政副校長施玟玲指出，里山議題專家學者齊聚屏科大見證日台里山交流邁向第9年的里程碑；林保署社區保育科長林其徹表示，林保署在台灣各地倡議里山的理念，從23年前的社區林業到15年前推動里山倡議，於2018年建立國土綠網，從核心目標的復育與森林健全進而能夠分享森林。

    屏科大前4天設計造訪霧台鄉神山部落的生態旅遊遊程，日台雙方實地參與部落傳統農耕及家庭農園工作，也從彼此不同專長中學習，屏科大表示，台灣夥伴示範如何架設猛禽棲架、營造獨居蜂巢，日本青年夥伴則以木工藝專長，帶領部落居民一同設計製作部落特色牌誌，所有人更加深入認識原鄉里山精神及自然共生的生活文化。

    Atelier Kaze景觀設計事務所河合嗣生表示，他已是兩度造訪神山部落，但更能用長久時間體驗里山環境，有別於過去總覺得石頭是很堅硬、無彈性存在，但透過這次認識魯凱族砌石的文化發現石縫中的小生命力，是極棒的景觀設計。「日台里山交流會」會長中村伸之則指出，非常感謝林保署及陳美惠教授團隊安排，完成里山知識的世代傳承，奠定里山倡議未來的重要基礎。

    日台里山交流協會到霧台鄉神山部落參訪。（屏科大提供）

    日台里山交流協會到霧台鄉神山部落參訪。（屏科大提供）

