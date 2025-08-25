雲門舞集屏東東港首演！9/20、9/21王船文化館登場

雲門舞集首度來到東港演出。（屏縣府提供）

2025/08/25 21:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕雲門舞集看中屏東王船文化館藝文表演潛力，今年國泰雲門隨行吧的社區巡演 「與雲門共舞」首場，將赴屏東東港新落成的王船文化館演出，雲門舞集史上首度來到東港，屏東縣政府表示，由於場地適合，屆時線上報名的民眾，還有機會與舞者一同上台共舞，讓民眾近距離感受雲門舞集的舞蹈魅力。

東港迎王平安祭典位列國家無形文化資產，屏東縣政府為推展迎王文化，打造全台灣唯一的王船文化館，在啟用逾半年左右，連鎖書店開幕，且也成為居民就近就能參觀文化與生活空間，屏東縣政府為讓文化從地方紮根，假日於一樓大廳定期舉辦沙龍音樂會，營造多元藝文環境。

屏縣府文化處指出，雲門的社區巡演每年都在下半年開始，這次雲門舞集特別在年初時赴王船文化館場勘，認為非常適合演出，還將首場表演設定於此，期望透過雲門舞集的當代舞蹈語彙，與王船文化館所代表的傳統在地文化對話，將藝術融入在地生活，一同感受文化脈動。

兩場最多各600人

文化處表示，今年首場「與雲門共舞」在9月20、21日兩天登場，雲門舞集藝術總監鄭宗龍親自規劃，將近年雲門舞作的經典片段與大家耳熟能詳的音樂巧妙融合，旨在打破舞台與觀眾的界限，讓每位參與者都能近距離感受舞蹈的魔力，甚至有機會跟著舞者一同擺動，享受舞蹈帶來的單純快樂。

文化處強調，活動全部免費，9月3日中午起在「國泰雲門隨行吧」官網開放線上登記，兩場最多各600人，有機會可與舞者一起共舞，現場亦開放排隊入場，邀請屏東乃至鄉親來到這個肢體舞動與藝術的表演盛宴。

