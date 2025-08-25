為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    葉丙成洩露女個資未違性平法 涉性騷台大舍監確定解職

    教育部晚間說明，台大已解除涉案宿舍輔導員的職務。圖為台大性平案當事人在台大學生會、立委范雲和議員黃淑君陪同今早開記者會。（記者塗建榮攝）

    教育部晚間說明，台大已解除涉案宿舍輔導員的職務。圖為台大性平案當事人在台大學生會、立委范雲和議員黃淑君陪同今早開記者會。（記者塗建榮攝）

    2025/08/25 20:50

    〔記者林曉雲／台北報導〕台大性平案續燒，當事學生今（25）日在台大學生會及立委范雲、新北議員黃淑君陪同下召開記者會，指控涉性騷的輔導員仍在台大擔任舍監。教育部今晚說明，台大自即日起已解除宿舍輔導員職務，並提供學生輔導資源，協助學業完成，教育部已亦督導台大調整宿舍輔導員工作職務之人事作業，並自今日起禁止其再任宿舍輔導員職務，學校則須提供學生輔導資源，並協助其完成學業。

    教育部出手 禁任宿舍輔導員

    教育部政次葉丙成在個人臉書發文評論台大性平案，涉洩露當事人個資，教育部性平會日前調查判定未違性平法，葉丙成在公布當日即請辭政次。

    教育部今晚亦說明，教育部性平會組成多元且審議程序獨立，成員包括教育人員、專家學者、學生與民間團體代表，而為確保此案審議過程公正，教育部各單位主管依「行政程序法」第33條規定已申請迴避。

    教育部表示，教育部會配合檢調單位調查並依法議處，葉丙成是否涉及違反個人資料保護法及取得相關資料之途徑，經查並非源自教育部執行公務所持有之資料，教育部尊重當事人循司法途徑救濟，並積極配合檢調單位調查，另依公務員服務法及相關規範，釐清其是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

    教育部說明未來持續制度精進，已接收各界檢討建議，將持續秉持依法行政、程序正義原則，審慎處理與性平法有關之案件，強化實務指引、宣導與制度優化，保障當事人權益與性別正義。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

