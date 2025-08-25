為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2025宜蘭情人節試燈 8/29製造浪漫發表「愛情宣言」

    2025宜蘭情人節今晚試燈，漁夫、海女大型裝置藝術營造浪漫氛圍。（宜蘭縣府提供）

    2025宜蘭情人節今晚試燈，漁夫、海女大型裝置藝術營造浪漫氛圍。（宜蘭縣府提供）

    2025/08/25 20:18

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭情人節訂8月29日到31日晚間7點到12點在礁溪龍潭湖風景區舉行，今天（25日）晚間試燈，會場有699公尺長的鵲橋、12公尺高的「漁夫」及「海女」藝術裝置，營造出湖光山色浪漫氣息。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛今晚到龍潭湖風景區主持宜蘭情人節試燈，提前體驗活動會場的氛圍。縣府表示，龍潭湖設施近幾年持續優化，今年宜蘭情人節融合現地景致與藝術創意，打造成繽紛絢麗的盛會，邀請大家到此共築美好回憶。

    活動會場的「戀久久」光影銀河鵲橋全長699公尺、寓意「長長久久」，大型藝術裝置「漁夫」、「海女」有12公尺高，象徵牛郎與織女，會場規劃「情告天下」幸福趣味互動平台，開放天下有情人向心愛的人發表愛情宣言。

    活動期間每天有不同主題的演唱會，29日以流行音樂為主，邀請原子少年FEniX、陳華、柏霖、阿布絲、持修演出；30日是經典民歌，有金智娟、林隆璇、王海玲、李明德、范怡文；31日安排台語歌手許富凱、草屯囝仔、楊肅浩、陳孟賢、翁鈺鈞等人獻唱。詳情請至2025宜蘭情人節官網查詢。

    宜蘭情人節璀璨夜景。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭情人節璀璨夜景。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭情人節8月29日到31日晚間7點到12點在龍潭湖風景區舉行。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭情人節8月29日到31日晚間7點到12點在龍潭湖風景區舉行。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭情人節今晚的火舞表演，為系列活動拉開序幕。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭情人節今晚的火舞表演，為系列活動拉開序幕。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭情人節今晚試燈。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭情人節今晚試燈。（宜蘭縣府提供）

    熱門推播