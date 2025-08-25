平地熱翻玉山冰雹大爆發！ 主峰積冰5公分 步道「堆積如雪」

玉山園區冰雹大爆發，主峰線步道出現大量冰珠，最厚處達3至5公分，呈現「積冰如雪」景象。（玉管處提供）

2025/08/25 20:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區今下午冰雹大爆發！大量白色冰珠掉落在主峰線步道，使得路徑上堆滿白色小冰塊，最厚處還達3至5公分，呈現「積冰如雪」景象，玉山國家公園管理處提醒，最近山區偶有下冰雹，山友若遇到地面有冰珠堆積，應小心慢行避免滑到，以維登山安全。

玉山氣象站指出，近日平地高溫動輒35、6度，但今受高層冷心低壓影響，使得白天的熱對流更加旺盛，水氣來到更低溫的高空，在水結成冰後，因落到地面前來不及融化，才會出現冰雹，一般不是太大顆的冰雹，穿雨衣就能阻擋，但因對流旺盛，下雨也有可能伴隨打雷，若在山區遇到打雷，就要降低姿態、儘速撤退，以免雷擊意外。

玉管處表示，今下午有巡山員上山時，在主峰線2.7K至4K的路段，發現沿路下雨還降下冰雹，積冰最厚處還達3至5公分，玉山排雲山莊則回報，下午雖然山莊只有下雨，但有山友分享在玉山西峰也有出現冰雹，所幸冰雹都不太大，惟數量眾多，也將主峰線步道堆得猶如積雪，提醒山友近日如行經冰雹路段務必慢行，尤其較陡的坡面更要小心。

玉山園區冰雹大爆發，主峰線步道出現大量冰珠，雖冰雹不大顆，但眾多白色小冰塊，也將步道堆得猶如積雪。（玉管處提供）

