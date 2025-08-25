為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    超暖！彰化彰美路下班時間螺絲灑滿地 波麗士1動作被讚翻

    彰化市通往和美鎮主要道路的彰美路，今天傍晚有大量螺絲灑落路面。（賴清美提供）

    彰化市通往和美鎮主要道路的彰美路，今天傍晚有大量螺絲灑落路面。（賴清美提供）

    2025/08/25 19:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰美路是彰化市到和美鎮往來的主要道路，不只車流量大，每到上下班尖峰時間更容易塞車，今天（25日）下午5時半左右，路中央有大片的螺絲灑落一地，只見和美警分局嘉犁所員警黃梓翔火速趕來，拿著掃把與畚箕就掃了起來，讓路過的人車都大讚真是人民保母。

    和美警分局指出，今天接獲民眾報案，馬上就趕抵現場，由於彰美路4段的車流量大，越靠近下班時間車越多，員警到場後，先把警車停好，立即確認螺絲灑落在彰美路往和美方向的內側車道一帶，就把交通錐警示後方來車，馬上就開始掃螺絲。

    警方指出，目前尚未有車主來報案車子因此爆胎，員警正在閱監視器追查掉落螺絲的車輛，如有發現罪證確鑿，依規定只要汽車裝載貨物飛散脫落，汽車駕駛人可開罰3000元到1萬8000元罰鍰。

    縣議員賴清美表示，開車在馬路上，最怕就是輾過螺絲或是鐵釘，會讓輪胎爆胎，既危險又花錢，還好員警馬上就親自來掃大街，解除車輛連環爆胎的危機，實在有夠讚。

    彰化縣和美鎮彰美路驚傳有大量螺絲灑落路面，員警立即清掃。（賴清美提供）

    彰化縣和美鎮彰美路驚傳有大量螺絲灑落路面，員警立即清掃。（賴清美提供）

    彰化縣和美鎮彰美路驚傳有大量螺絲灑落路面，員警立即清掃。（賴清美提供）

    彰化縣和美鎮彰美路驚傳有大量螺絲灑落路面，員警立即清掃。（賴清美提供）

