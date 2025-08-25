停車1小時要消費400元才能離場？蔬果行：未強迫消費有標示停車規範

被質疑停車1小時要消費400元才能離場？蔬果行業者強調，均有標示停車規範。（記者李容萍攝）

2025/08/25 20:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區環南路與中壢區環中東路交界一間蔬果行，在斜對面空地附設專用停車場，規定停車1小時以上2小時以內，得消費滿400元才能離場，讓前往停車場對面餐廳用餐的民眾不滿控訴是強迫消費。李先生表示，一家人13人昨（24）日到餐廳用餐，共開了3輛車停進蔬果行對面的停車場，最後共花了1300元買水果才能離開停車場，家族旅遊的第一天就被迫帶了一堆水果回去，旅遊興致全沒了，讓他氣得在社群平台發文控訴「蔬果店是詐騙園區」。

對於這起停車糾紛，當事蔬果行業者今日回應，那是他們的私人停車場，只提供給消費的顧客使用，沒有義務給其他外來民眾停車，在停車場入口和蔬果行內已清楚標示相關停車規範，標示「至蔬果行購物者請按鈕取票」，以及購物停車須知，購物享免費停車1小時，停車1小時以上2小時以內得消費滿400元，停車2小時以上3小時以內得消費滿600元，如果不能接受就不應該停放，不會強迫消費。

而事件曝光後，桃園市政府交通局、消保官也派員到場稽查，交通局停車管理工程科技正林宜蔚表示，經調查發現，該水果行的專用停車場並未向市府申請停車場登記證。交通局將函請業者說明，若確認有收費或違規事實，將依停車場法第37條規定，處負責人3000元以上15000元以下罰鍰，並責令限期改正。

桃園市政府交通局、消保官派員前往蔬果行附設的停車場稽查。（記者李容萍攝）

