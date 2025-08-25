台南最大行政區首批社宅下週簽約 9月歡喜入厝

永康區首批完工的社宅「宜居成功」，最快9月11日可以入住。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/25 19:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南人口最多的永康區，首批公辦社會住宅「宜居成功」已經完工，市政府下週起與承租戶簽約，現場點交，9月11日就可以開始搬新家，歡喜入厝。

「宜居成功」位於永康區的忠孝路，共規劃109戶，其中6戶為社會局的專案戶，另103戶開放申請、抽籤，一樣分為1房、2房與3房等格局，租金低於坊間行情，以合理價格滿足不同年齡層與家庭型態的需求。

截至今年7月，市府已規劃或興建中的社會住宅達1萬1188戶，永康的「宜居成功」與仁德區的「宜居仁愛」為台南首批完工，同步受理登記，進行抽籤，兩案共184戶，在各地仍持續推動，增加供給。

「宜居仁愛」已於上週三舉辦入厝儀式，「宜居成功」將在9月起陸續簽約，現場也會點交，最快11日可以拿鑰匙，展開搬遷了，市府興建時都附有冷氣、廚具、床架、衣櫃等基本配備，等於拎一卡皮箱就能輕鬆住進新家了。

永康區長李皇興指出，轄內各社宅建案正持續推動中，市府積極落實「居住正義」政策，要公所配合的相關業務，一定全力協助，讓有需求的民眾可以獲得照顧。

市府都發局提到，宜居成功的1人房最低月租5050元，僅坊間行情的4成，而3人房最高月租則是2.2萬元，為坊間行情的8折，物業已經進駐現場，完成簽約、點交者，9月11日起可以開始入住。

永康成功里長曾文俊肯定市府推動居住正義的努力，但他表示，目前社宅承租最高期限為6年，有住戶建議能否再延展，主要是有些人比較高齡，屆時恐不適合再搬遷，希望可以酌情調整，或者針對個案進行放寬，讓照顧政策更周全。

