為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南最大行政區首批社宅下週簽約 9月歡喜入厝

    永康區首批完工的社宅「宜居成功」，最快9月11日可以入住。（記者吳俊鋒攝）

    永康區首批完工的社宅「宜居成功」，最快9月11日可以入住。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/25 19:33

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南人口最多的永康區，首批公辦社會住宅「宜居成功」已經完工，市政府下週起與承租戶簽約，現場點交，9月11日就可以開始搬新家，歡喜入厝。

    「宜居成功」位於永康區的忠孝路，共規劃109戶，其中6戶為社會局的專案戶，另103戶開放申請、抽籤，一樣分為1房、2房與3房等格局，租金低於坊間行情，以合理價格滿足不同年齡層與家庭型態的需求。

    截至今年7月，市府已規劃或興建中的社會住宅達1萬1188戶，永康的「宜居成功」與仁德區的「宜居仁愛」為台南首批完工，同步受理登記，進行抽籤，兩案共184戶，在各地仍持續推動，增加供給。

    「宜居仁愛」已於上週三舉辦入厝儀式，「宜居成功」將在9月起陸續簽約，現場也會點交，最快11日可以拿鑰匙，展開搬遷了，市府興建時都附有冷氣、廚具、床架、衣櫃等基本配備，等於拎一卡皮箱就能輕鬆住進新家了。

    永康區長李皇興指出，轄內各社宅建案正持續推動中，市府積極落實「居住正義」政策，要公所配合的相關業務，一定全力協助，讓有需求的民眾可以獲得照顧。

    市府都發局提到，宜居成功的1人房最低月租5050元，僅坊間行情的4成，而3人房最高月租則是2.2萬元，為坊間行情的8折，物業已經進駐現場，完成簽約、點交者，9月11日起可以開始入住。

    永康成功里長曾文俊肯定市府推動居住正義的努力，但他表示，目前社宅承租最高期限為6年，有住戶建議能否再延展，主要是有些人比較高齡，屆時恐不適合再搬遷，希望可以酌情調整，或者針對個案進行放寬，讓照顧政策更周全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播