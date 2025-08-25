6留美學子發起泰雅族雙語繪本 首刷2000本將送至美、歐等國

來自桃園的留美學生發起促成泰雅族語、英語雙語繪本《小米的一生》、《奶奶的農作物》出版，25日於桃市府舉辦新書發表會。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/25 19:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕6位來自桃園的留美學生發起並結合各方資源，促成泰雅族語、英語雙語繪本《小米的一生》、《奶奶的農作物》出版，今（25）日於桃市府舉辦新書發表會，9月下旬將在美國波士頓舉辦發表會，首刷2000本，將寄贈美國各大學相關系所與圖書館，以及歐洲英語系國家如英國、愛爾蘭等，並將安排在美國亞馬遜購書通路上架，未來也將陸續推出其他原住民母語與英語對照的雙語繪本。

雙語繪本計畫的發起與編輯製作團隊，包括楊定凱、楊允禾、鍾宜縈、鍾承祐、鍾宜臻、鍾承泰，6人現都於美國就學中，楊定凱、鍾承祐、鍾承泰一同出席新書發表會，分享發想雙語繪本的緣起。

楊定凱說，他們從小就常到復興區接觸原民文化，長大之後前往美國念書，希望外國朋友也能了解，除了珍珠奶茶，台灣的原住民文化也相當吸引人，因此選擇從最易讀、易懂的繪本開始，期盼這2本雙語繪本能讓世界看見台灣原住民文化。

鍾承祐說，這2本書雖然是繪本，易讀、易了解，但外國朋友畢竟來自不同的文化背景，要能真正理解可能還是有難度，如何用外國朋友更易懂的方式，傳達書中的泰雅文化，相信對他們來說會是一大挑戰，但他們願意接受這個挑戰。

復興區長蘇佐璽也是泰雅族人，他說，這群發起人小時候經常到復興區，對復興及泰雅族有著深切情感，沒想到的是，他們的夢想竟能完成過去沒有做到的高度，更讓所有參與其中的人感到驕傲，感謝泰雅族語言推動組織提供2本繪本授權，亦感謝各方資源的牽線及促成，包括市府相關局處、議員楊朝偉、桃園在地企業金蘭醬油等，讓泰雅族甚至是其他原住民文化，有機會被其他國家看見。

桃園市原住民族人口數全台第2，僅次於花蓮縣，原住民文化是桃園城市特色之一，市長張善政表示，這2本繪本所講述的內容，非常適合透過譯本，讓國外朋友認識原住民文化，並會在市府管道包括圖書館總館、各分館等，讓桃園民眾也能藉由繪本，更加認識泰雅文化。

《小米的一生》以泰雅族主食小米以及在各項祭典與部落大事裡的主角小米糕、小米酒、小米醃肉等美食為主軸，介紹泰雅族日常，而《奶奶的農作物》羅列泰雅族農田菜園裡的各種作物，呈現原住民農耕生產與社會生活。

