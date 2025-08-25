為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    6留美學子發起泰雅族雙語繪本 首刷2000本將送至美、歐等國

    來自桃園的留美學生發起促成泰雅族語、英語雙語繪本《小米的一生》、《奶奶的農作物》出版，25日於桃市府舉辦新書發表會。（記者鄭淑婷攝）

    來自桃園的留美學生發起促成泰雅族語、英語雙語繪本《小米的一生》、《奶奶的農作物》出版，25日於桃市府舉辦新書發表會。（記者鄭淑婷攝）

    2025/08/25 19:25

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕6位來自桃園的留美學生發起並結合各方資源，促成泰雅族語、英語雙語繪本《小米的一生》、《奶奶的農作物》出版，今（25）日於桃市府舉辦新書發表會，9月下旬將在美國波士頓舉辦發表會，首刷2000本，將寄贈美國各大學相關系所與圖書館，以及歐洲英語系國家如英國、愛爾蘭等，並將安排在美國亞馬遜購書通路上架，未來也將陸續推出其他原住民母語與英語對照的雙語繪本。

    雙語繪本計畫的發起與編輯製作團隊，包括楊定凱、楊允禾、鍾宜縈、鍾承祐、鍾宜臻、鍾承泰，6人現都於美國就學中，楊定凱、鍾承祐、鍾承泰一同出席新書發表會，分享發想雙語繪本的緣起。

    楊定凱說，他們從小就常到復興區接觸原民文化，長大之後前往美國念書，希望外國朋友也能了解，除了珍珠奶茶，台灣的原住民文化也相當吸引人，因此選擇從最易讀、易懂的繪本開始，期盼這2本雙語繪本能讓世界看見台灣原住民文化。

    鍾承祐說，這2本書雖然是繪本，易讀、易了解，但外國朋友畢竟來自不同的文化背景，要能真正理解可能還是有難度，如何用外國朋友更易懂的方式，傳達書中的泰雅文化，相信對他們來說會是一大挑戰，但他們願意接受這個挑戰。

    復興區長蘇佐璽也是泰雅族人，他說，這群發起人小時候經常到復興區，對復興及泰雅族有著深切情感，沒想到的是，他們的夢想竟能完成過去沒有做到的高度，更讓所有參與其中的人感到驕傲，感謝泰雅族語言推動組織提供2本繪本授權，亦感謝各方資源的牽線及促成，包括市府相關局處、議員楊朝偉、桃園在地企業金蘭醬油等，讓泰雅族甚至是其他原住民文化，有機會被其他國家看見。

    桃園市原住民族人口數全台第2，僅次於花蓮縣，原住民文化是桃園城市特色之一，市長張善政表示，這2本繪本所講述的內容，非常適合透過譯本，讓國外朋友認識原住民文化，並會在市府管道包括圖書館總館、各分館等，讓桃園民眾也能藉由繪本，更加認識泰雅文化。

    《小米的一生》以泰雅族主食小米以及在各項祭典與部落大事裡的主角小米糕、小米酒、小米醃肉等美食為主軸，介紹泰雅族日常，而《奶奶的農作物》羅列泰雅族農田菜園裡的各種作物，呈現原住民農耕生產與社會生活。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播