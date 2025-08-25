15至24歲「中鏢」有攀升趨勢 中市增設3處、3台保險套販賣機

暑假快結束，衛生局推出『健康Check「梅」』活動，提供免費梅毒匿名諮詢及篩檢服務。（台中市府提供）

2025/08/25 19:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕暑假即將結束，根據衛福部疾管署的統計，2020至2024年15至24歲年齡層的梅毒確定病例數有攀升趨勢， 台中市政府衛生局啟動「健康Check『梅』」活動，針對24歲以下有風險的年輕族群，提供免費梅毒匿名篩檢及諮詢服務，保險套再增設3處共3台販賣機，全市共30處。

疾病管制署統計指出，國內性傳染病疫情不容忽視。15至24歲年齡層的梅毒確定病例數近5年有攀升趨勢；淋病雖在2024年較前一年略有下降，但確診人數（2,494人次）仍高於2020年的2,319人次，顯示年輕族群仍需強化對性傳染病的防治認知。

衛生局提醒，性傳染病主要經由不安全性行為傳播，最有效的防護措施就是在發生性行為時正確且全程使用保險套，為提升保險套取得便利性，市府除原有27處設點外，近期再增設3處共3台販賣機，目前全市共有30處地點提供服務，設置場域涵蓋衛生所、大專院校及公園，詳細地點可上衛生局官網查詢。

同時，台中市已有台中榮民總醫院及中山醫學大學附設醫院等兩家醫院加入，疾管署自今年7月1日所推動的「性傳染病匿名諮詢及梅毒匿名篩檢服務」，除原有愛滋匿名篩檢服務外，也提供性傳染病匿名諮詢與24歲以下或學生族群的梅毒匿名篩檢。

衛生局更進一步擴大服務，即日起至12月31日止，啟動「健康Check『梅』」活動，24歲以下有風險的民眾可就近至各區衛生所進行免費篩檢。另，高中職（含）以上在學學生，還可額外免費兌換1支愛滋自我篩檢試劑，在兼顧隱私的環境中檢測健康狀況。若快篩結果呈陽性，請務必立即前往愛滋指定醫療機構就醫。

