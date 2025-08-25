為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台日同名車站活動評選 中捷、日本山陽電鐵組隊鐵道低碳之旅奪冠

    中捷人員帶領日本山陽電鐵員工造訪台中國家歌劇院。（中捷公司提供）

    中捷人員帶領日本山陽電鐵員工造訪台中國家歌劇院。（中捷公司提供）

    2025/08/25 18:53

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣的鐵路車站有32個跟日本同名，交通部觀光署舉辦「青春若旅2025─台日32同名車站活動」，以吸引日本觀光客。中捷公司為迎接日本觀光旅客，特別指派職員擔任親善交流大使，與日本山陽電鐵職員共同組隊，展開中部深度鐵道低碳之旅；隊員們規劃3天2夜行程，經過日本專業評審及台灣鐵道專家評選，得到冠軍殊榮。

    台中捷運與日本山陽電鐵組隊8月20日自台北南下，善用高鐵、台鐵、捷運及公車等大眾運輸工具，沿途走訪台日同名車站橫山、豐富、豐原及追分站，也探訪草悟道、台中國家歌劇院及中捷豐樂公園霹靂布袋戲主題車站等景點；不僅深度體驗台灣文化，還以在地美食進行城市外交。

    日本山陽電鐵員工表示，此行印象最深刻的是參觀中捷豐樂公園布袋戲主題車站，除更深入認識台灣傳統文化，也瞭解到車站做為人們生活起點與交會處的重要性；這次與中捷的交流，讓他們從「在車站出發、在車站工作、在車站相會」中找到共鳴。

    中捷公司表示，3天2夜的豐富行程在成果發表會上獲得評審青睞，日本山陽電鐵隊員誠摯的發言更打動評審、也呼應台日32同名車站活動的核心精神「以鐵道串連人與人之間的交流互動」，最終奪下冠軍榮耀。

    日本員工對台中冰淇淋感到驚艷。（中捷提供）

    日本員工對台中冰淇淋感到驚艷。（中捷提供）

