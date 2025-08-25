日本插畫家首嘗台灣早餐就上癮！ 網大讚：這個絕對不踩雷

不少外國人初嘗到台式早餐後，都被成功圈粉。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣美食琳瑯滿目，小籠包、滷肉飯、珍珠奶茶之外，「蛋餅」更是不少人心中無法取代的早餐首選。近日，一名日本知名插畫家來台旅遊，走進24小時營業的早餐店，點了一份最樸實的原味蛋餅，沒想到一口下去驚呼「神級美味」，大讚台灣的醬油膏與日本截然不同，濃郁又便宜。貼文曝光後，引發台日網友熱烈討論。

日本知名插畫家近日在社群平台X分享，自己前往一間24小時營業的早餐店，品嘗蛋餅、小籠包、鹹豆漿與飯糰等傳統美食，首次嘗到原味蛋餅搭配醬油膏時，他不禁大讚「台灣神級早餐」，他也指出，鹹豆漿不像一般台灣美食常帶甜味，正宗的口味更符合日本人的味蕾，讓他直呼，「原來台灣的飲食文化是這樣，好美味！」

貼文曝光後，立刻引起網友討論，「台灣蛋餅真的神，不只早餐店能吃到，宵夜也能買到」、「看日本人的頻道，鹹豆漿好像很對他們味，就像他們愛納豆一樣」、「蛋餅太無敵了，沒什麼人會討厭」、「日本人好像對鹹豆漿評價還蠻好的」、「台灣蛋餅真的超棒，裡面的餡料多，種類也多」、「日本人對鹹豆漿的接受度，感覺可能比台灣人還要更高」。

