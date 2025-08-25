為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週五前西半部36度高溫 明中南部午後恐有短延時大雨

    未來一週降雨分佈。（中央氣象署提供）

    未來一週降雨分佈。（中央氣象署提供）

    2025/08/25 18:32

    〔記者林志怡／台北報導〕週五前西半部將持續高溫炎熱，且需注意午後雷陣雨。中央氣象署指出，週五前西半部地區仍普遍有36度左右高溫，且明、後2天受到低壓系統帶來的水氣影響，午後雷陣雨範圍稍有擴大，且週二中南部地區、週三新竹以南地區的雨勢可能達到短延時大雨水準。

    中央氣象署預報員曾昭誠指出，明天到未來一週各地主要受到午後雷陣雨影響，天氣上沒有太大變化，但明、後2天將有低壓系統通過呂宋島，經過台灣南方期間，將造成水氣增加，並於週四逐漸遠離、進入南海範圍後，有機會增強為熱帶性低氣壓，並持續往海南島移動，能否增強為颱風還有待觀察。

    曾昭誠說明，明、後2天受到低壓系統帶來的水氣影響，花東地區、恆春半島整天都會不定時短暫陣雨發生，尤其恆春半島雨勢較明顯，午後桃園以南地區有午後雷陣雨，且雨區較今天擴大，且週二中南部地區、週三新竹以南地區的雨勢可能達到短延時大雨水準。

    週四、週五因低壓系統遠離，台灣周邊水氣稍有減少，但風向持續偏東至東南風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、北部山區有午後雷陣雨。

    曾昭誠指出，週六過後，台灣附近的風向會轉為偏南風，南邊水氣上來，花東地區、恆春半島雨勢增大，午後雷陣雨發生機會降低，其他地區都是多雲、有午後雷陣雨的天氣，另週二至週五東北角也有零星降雨，但雨勢不會太明顯。

    氣溫方面，曾昭誠說明，週五前台灣都處於偏東風的環境，西半部氣溫持續偏高，維持在36度左右水準，雖每天東風的強度不太一樣，但大致維持在36度以上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播