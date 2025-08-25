週五前西半部36度高溫 明中南部午後恐有短延時大雨

未來一週降雨分佈。（中央氣象署提供）

2025/08/25 18:32

〔記者林志怡／台北報導〕週五前西半部將持續高溫炎熱，且需注意午後雷陣雨。中央氣象署指出，週五前西半部地區仍普遍有36度左右高溫，且明、後2天受到低壓系統帶來的水氣影響，午後雷陣雨範圍稍有擴大，且週二中南部地區、週三新竹以南地區的雨勢可能達到短延時大雨水準。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，明天到未來一週各地主要受到午後雷陣雨影響，天氣上沒有太大變化，但明、後2天將有低壓系統通過呂宋島，經過台灣南方期間，將造成水氣增加，並於週四逐漸遠離、進入南海範圍後，有機會增強為熱帶性低氣壓，並持續往海南島移動，能否增強為颱風還有待觀察。

曾昭誠說明，明、後2天受到低壓系統帶來的水氣影響，花東地區、恆春半島整天都會不定時短暫陣雨發生，尤其恆春半島雨勢較明顯，午後桃園以南地區有午後雷陣雨，且雨區較今天擴大，且週二中南部地區、週三新竹以南地區的雨勢可能達到短延時大雨水準。

週四、週五因低壓系統遠離，台灣周邊水氣稍有減少，但風向持續偏東至東南風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、北部山區有午後雷陣雨。

曾昭誠指出，週六過後，台灣附近的風向會轉為偏南風，南邊水氣上來，花東地區、恆春半島雨勢增大，午後雷陣雨發生機會降低，其他地區都是多雲、有午後雷陣雨的天氣，另週二至週五東北角也有零星降雨，但雨勢不會太明顯。

氣溫方面，曾昭誠說明，週五前台灣都處於偏東風的環境，西半部氣溫持續偏高，維持在36度左右水準，雖每天東風的強度不太一樣，但大致維持在36度以上。

