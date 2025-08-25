為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    近10年最晚！高雄爆今年首例本土登革熱 4人群聚感染

    疾管署副署長曾淑慧公布今年首例本土登革熱。（資料照）

    疾管署副署長曾淑慧公布今年首例本土登革熱。（資料照）

    2025/08/25 18:26

    〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（25日）公布今年首例本土登革熱，發生於高雄市鼓山區，且為一起社區群聚疫情，一口氣有4人中鏢，創下近10年最晚出現本土個案紀錄，而在個案活動地周圍確實發現一些病媒蚊的陽性孳生源，但感染源仍待病毒基因定序比對分析追溯。

    疾管署副署長曾淑慧表示，此起群聚疫情的指標個案為50多歲男性，8月23日出現頭痛、噁心、食慾不振等症狀，隔日到醫院就醫，經快篩呈現登革熱陽性，並經實驗室確認PCR陽性，確診為登革熱第二型。

    曾淑慧指出，衛生局擴大採檢101人發現，個案同住家人中的20多歲男性已於8月22日曾出現發燒、頭痛等疑似症狀，50多歲女性家人、50多歲女鄰居均無症狀，但經檢驗均確認感染登革熱第二型，研判為一起社區群聚事件，都在住院治療中。

    曾淑慧說明，4名個案近期均無出國史，研判為本土病例，感染源尚待釐清，已進行病毒基因定序，希望能夠追溯，而衛生單位針對個案住家及工作地周圍進行孳生源查核等相關防治工作，也確實有發現一些病媒蚊的陽性孳生源。

    曾淑慧指出，今年是近10年本土登革熱出現首例最晚的一年，過去主要出現於5月底至8月初，並以6月最常見，甚至在新冠疫情期間全年掛零，將持續觀察疫情走向。

    熱門推播