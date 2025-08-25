中小學下週全面開學 全國尚缺1429名代理教師

中小學下週開學，教育部今說明，全國3303所公立國中小，尚缺1429名代理教師。（記者林曉雲攝）

2025/08/25 17:59

〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學下週9月1日開學，教育部今（25）日說明，8月22日邀集各地方政府召開開學前教學人力整備會議，經持續向地方政府了解開學前代理教師甄聘狀況，截至今日各地方政府回報統計數據，全國公立國中小共有3303校，代理教師缺額約1429名。

對於代理教師招聘狀況，教育部表示，除了逐日、逐縣市瞭解招聘進度及提供必要協助外，並持續鼓勵地方政府建立代理教師聘任誘因機制，以提升續聘意願，例如正式教師甄選加分、營造友善教學環境、強化校內行政支援體系、校群合聘補助交通費等。

教育部說明，地方政府如尚有缺額，教育部除了引導其招募教師外，亦可研議採校內教師、跨校教師或退休教師兼課等彈性調度機制辦理。

至於選聘網內資訊顯示，全國各校仍有約2600個教師職缺，教育部說明，其來源係依據該網站內各教育階段別職缺刊登數之統計數據，惟該資訊係統計職缺之「刊登數」，未能反映刊登後之「錄取」狀況，且如有多次招考情形，其「刊登數」亦會多次計入，該數據無法精準反應現場開學前的實際教師缺額情形。

