烘焙店董事長送暖二林喜樂保育院 10年捐1660蛋糕

「麥仕佳」公司董事長陳志池（左4），10年來已捐贈1660個蛋糕給喜樂保育院，讓院生們生日都多了一份甜蜜的祝福。（二林喜樂保育院提供）

2025/08/25 18:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕「我們來幫助他們好嗎！」10年前，彰化知名烘焙連鎖「麥仕佳」公司董事長陳志池帶著3名子女參訪二林喜樂保育院，看見身障院生努力克服生活障礙的意志，眾人當場眼眶泛淚，陳志池當下許下承諾，每個月捐贈18個生日蛋糕給保育院，10年來從未間斷，累計送出1660個蛋糕，讓院生們每個月生日都多了一份甜蜜的祝福。

為感謝這份情誼，二林喜樂保育院上週日舉辦「麥仕佳傳愛·十載美好」聯合慶生會，陪伴院生合唱生日快樂歌，然而，這次活動中卻特別安排壽星獻上親手製作的大卡片與鮮花，並開心喊著「謝謝麥仕佳叔叔」現場溫馨感人。

陳志池表示，他出身二林萬興，卻是在出社會後才知道喜樂保育院對在地身障者的付出。10年前第一次參訪時，他問孩子們「我們來幫助他們好不好？」孩子異口同聲答「好」，自此開啟長期贊助之路。他強調，自己出身清寒，但深信「取之於社會，用之於社會」，更相信「留財不如留德給下一代」，因此每月製作18個8至12吋生日蛋糕，分送二林及萬合院區，讓院生們都能開心許願、被祝福。

喜樂保育院院長林玉嫦感謝地說，陳志池10年來不僅捐出1660個生日蛋糕，還捐助145萬元社福金、255萬元支持「喜樂方舟計畫」，並號召企業好友一同響應。「這份愛心就像一盞明燈，照亮300多位身障者的生命旅程，也讓院方在服務的路上更有力量。」

二林喜樂保育院院生，特別獻上親手製作的大卡片與鮮花給陳志池。（二林喜樂保育院提供）

喜樂保育院院長林玉嫦（右）感謝陳志池10年來「出錢又出力」。（二林喜樂保育院提供）

二林喜樂保育院舉辦「麥仕佳傳愛·十載美好」聯合慶生會。（二林喜樂保育院提供）

陳志池每月製作卡通圖案造型蛋糕，陪伴院生高唱生日快樂歌。（二林喜樂保育院提供）

