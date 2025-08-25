為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    搭計程車哪個位子最安全？ 專家點名「黃金座位」最能保命

    共乘服務盛行，民眾對乘車安全日益重視，專家認為，座位右後方是乘車最佳位置；示意圖。（資料照）

    共乘服務盛行，民眾對乘車安全日益重視，專家認為，座位右後方是乘車最佳位置；示意圖。（資料照）

    2025/08/25 21:40

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著計程車、Uber等共乘服務盛行，乘客的搭乘安全越來越受重視。一名女網友近日在社群平台X上發文表示，自己從不坐在後座，因為擔心駕駛啟動「兒童安全鎖」，導致她無法馬上開門逃生。貼文一出，引發網友熱議，不少人分享自己在計程車或共乘車輛上的「指定座位」。對此，專家也提供乘車座位建議。

    《每日郵報》報導，針對網友認為「最安全」的座位，有網友表示，坐前座方便隨時反擊，可以拉手煞車或踢車門；也有人堅持坐駕駛後方，這樣才能在必要時勒住對方。除此之外，也有乘客認為，右後方最安全，萬一有狀況，可以立刻往人行道方向逃跑。

    對此，安全專家丹尼爾（Daniel Loo）受訪時表示，他認為最推薦的位置確實是「右後方」，也就是副駕駛座後面的位置，因為這個位置這不僅能讓乘客方便快速下車，也可以清楚觀察駕駛與路況。另外，他也提醒，若對兒童鎖有疑慮，建議一上車就測試車門把手，以確保兒童鎖沒有被開啟，也同時確保隨時能自行開門。

    至於單獨搭車的情況，他不建議坐在駕駛正後方，因為視線受限、行動空間也較小；而前座雖有互動感，但缺乏安全距離，也不適合獨行乘客。

