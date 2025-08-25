桃園、新北今高溫破38度 中南部雷雨持續到入夜

中南部地區有旺盛的對流雲系發展。（取自中央氣象署）

2025/08/25 17:46

〔記者林志怡／台北報導〕今日北部地區高溫衝上38度，中南部地區則有明顯的午後雷陣雨發展，且可能一路下到入夜。中央氣象署指出，今日氣溫衝高主要與偏東風有關，新北、桃園均測到38度以上高溫，至於中南部午後雷陣雨發展旺盛，則與高層冷心低壓有關，明天隨著冷心低壓遠離、低壓帶來水氣，雖午後雨區會擴大，但雨勢會相對減弱。

據中央氣象署觀測資料，桃園市蘆竹今日下午1時10分氣溫衝上38.5度，新北市五股中午11時40分也有38.4度，台北內湖也有37.2度，南投、屏東、雲林、嘉義、彰化、台南、新竹等也普遍有36度以上高溫。

另雖新北三峽測得39.2度，因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性，因此在進行氣溫排行時，會剔除相關數據。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今日午後高溫主要與台灣周邊風向偏東風至東南風有關，北部有過山沉降效應，導致氣溫特別高。

另今日中南部地區有明顯的午後雷陣雨發生，且局部地區出現密集閃電與冰雹，曾昭誠表示，今日有高層冷心低壓通過台灣上空，並造成下午午後雷陣雨發展旺盛，對流目前也還在持續發展中。

曾昭誠指出，稍早目前發展位置以苗栗以南為主，南高屏對流範圍則已擴及平地，花蓮、中南部地區雨勢可能持續至入夜，但明天隨著高層冷心低壓進入中國華南地區，對台灣將不再有影響。

不過，曾昭誠表示，明後兩天將有低壓系統通過台灣南方的呂宋島區域，導致台灣周邊水氣增加，雖午後雷陣雨範圍會較近期擴大些許，但對流發展的時間不會持續到那麼晚。

