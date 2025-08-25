台南新光三越小北門店8/29試營運 停車動線一次看

位於台南北區西門路上的新光三越小北門店，將在8月29日試營運。（民眾提供）

2025/08/25 18:03

〔記者王俊忠／台南報導〕新光三越百貨在台南市開設中西區中山店、新天地2店之後，今年即將迎來第三間分店小北門店，預計8月29日試營運。小北門店位於台南人記憶中的經典地標「東帝士百貨」舊址，讓許多台南人重溫昔日東帝士曾門庭若市的回憶。小北門店商場1樓至5樓為餐廳、商場，超過萬坪空間。

新光三越小北門店位於小北與西門商圈，緊臨西門路四段、立賢路及育德路，可望帶動北區熱鬧繁榮商機，試營運首日適逢星期五小北夜市營業日，轄區市警五分局預估試營運首日將吸引近2萬消費人潮湧入，對北區星期五夜晚的交通運輸勢必造成衝擊。

南市警五分局表示，新光三越小北門店地下停車場出入口設置於育德路上，車輛動線採「右進右出」，呼籲欲停放商場地下停車場的民眾，可從西門路四段右轉立賢路後，再右轉育德路進入停車場入口；另因地下停車場空間有限，新光三越與周邊特約停車場合作，若遇地下停車場已滿場，義交人員會協助指揮駕駛人把車開到周邊路外停車場，避免馬路壅塞、車輛無法動彈。

小北門店周邊停車場計有城市車旅台南文成站（特約）、小北夜市免費停車場、城市車旅小北商場站（特約）、小北觀光夜市停車場、成德停四公有停車場（成德里立體停車場）及嘟嘟房台南和緯店（特約）。

市警五分局交通組將與市府相關單位交通局、工務局，進駐新光三越百貨成立應變中心，即時監控周邊車流情形，適時啟動疏處機制；並鼓勵民眾多利用大眾運輸工具、南市公車、Youbike自行車租借或搭乘計程車前往，以利北區交通順暢不打結，用路人享受購物不塞車。

南市警五分局員警特地為新光三越小北門店交通動線與周邊停車場手繪簡圖。（警方提供）

南市警五分局協助公布新光三越小北門店周邊停車場空間與席位。（警方提供）

南市警五分局協助公布新光三越小北門店周邊停車場位置。（警方提供）

南市警五分局協助公布新光三越小北門店地下停車場行車動線。（警方提供）

