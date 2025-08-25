支持身障朋友交通需求 諾穩愛心會捐贈南市復康巴士

諾穩愛心會捐贈南市府1輛復康巴士，以實際行動支持身障朋友的交通需求。（南市府提供）

2025/08/25 17:26

〔記者蔡文居／台南報導〕配合台南市老舊復康巴士汰換需求，諾穩愛心會今天由會長周玉鳳、許建隆伉儷代表捐贈台南市府1輛復康巴士，造價120萬元，以實際行動支持身障朋友的交通需求，展現民間團體溫暖力量。

捐贈儀式今天下午在南市永華市政中心舉行，市長黃偉哲回贈感謝狀，感謝民間力量與市府攜手，改善身障朋友交通不便的困境。

黃偉哲表示，台南市目前共有155部復康巴士，平均每天一部車需執行8至9趟服務，一年行駛里程動輒超過8至9萬公里，車輛耗損極大，但市民需求卻持續增加。復康巴士對長者及身心不便者而言，是就醫、洽公與日常往來的重要交通工具，感謝諾穩愛心會集結200多位會員捐贈車輛，為市民提供實質幫助。

南市社會局長郭乃文說，截至今年7月底，台南市身心障礙人口共有10萬0950人，其中肢體障礙者約2萬9350人、占29.07%，對復康巴士需求殷切。目前全市共有155輛小型及1輛中型復康巴士，每年提供超過30萬趟次服務，多數車輛仰賴民間捐贈，市府將把此次捐贈車輛用於汰換逾10年以上老舊巴士，以確保民眾安全。

