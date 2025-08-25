為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    支持身障朋友交通需求 諾穩愛心會捐贈南市復康巴士

    諾穩愛心會捐贈南市府1輛復康巴士，以實際行動支持身障朋友的交通需求。（南市府提供）

    諾穩愛心會捐贈南市府1輛復康巴士，以實際行動支持身障朋友的交通需求。（南市府提供）

    2025/08/25 17:26

    〔記者蔡文居／台南報導〕配合台南市老舊復康巴士汰換需求，諾穩愛心會今天由會長周玉鳳、許建隆伉儷代表捐贈台南市府1輛復康巴士，造價120萬元，以實際行動支持身障朋友的交通需求，展現民間團體溫暖力量。

    捐贈儀式今天下午在南市永華市政中心舉行，市長黃偉哲回贈感謝狀，感謝民間力量與市府攜手，改善身障朋友交通不便的困境。

    黃偉哲表示，台南市目前共有155部復康巴士，平均每天一部車需執行8至9趟服務，一年行駛里程動輒超過8至9萬公里，車輛耗損極大，但市民需求卻持續增加。復康巴士對長者及身心不便者而言，是就醫、洽公與日常往來的重要交通工具，感謝諾穩愛心會集結200多位會員捐贈車輛，為市民提供實質幫助。

    南市社會局長郭乃文說，截至今年7月底，台南市身心障礙人口共有10萬0950人，其中肢體障礙者約2萬9350人、占29.07%，對復康巴士需求殷切。目前全市共有155輛小型及1輛中型復康巴士，每年提供超過30萬趟次服務，多數車輛仰賴民間捐贈，市府將把此次捐贈車輛用於汰換逾10年以上老舊巴士，以確保民眾安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播