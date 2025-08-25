兩岸漁船擦撞 中國海警船與我國海巡艇對峙

我國海巡艇在旁戒護，防止中國海警船干擾我方漁船。（海巡署艦隊分署提供）

2025/08/25 17:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署昨（24）日深夜11時許海接獲通報，指稱澎湖籍「順海發2號」漁船於七美西南方約46浬作業時，疑遭中國籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，船上1名台籍船長及3名印尼籍船員均無人受傷。同時海巡署雷情掌握，有中國海警船航向事發海域，艦隊分署第一時間派遣安平艦及澎湖海巡隊10038艇前往處置，雙方在現場對峙，海巡艇緊護衛澎湖漁船，避免受到中國海警船干擾。

海巡署艦隊分署調查指出，今（25）日凌晨5時許，安平艦及10038艇相繼抵達事發海域，現場發現中國海警船「2204」號，距離事發海域僅0.5浬，隨即採一艦一艇方式雙重戒護，並與「順」船通聯，確認船上人員與船舶均安全無立即危險後，展開行政調查及蒐證。

經查證，肇事中國漁船為「閩龍漁62206號」漁船，事發後停留於現場海域未離開，我方海巡艦艇主動與中國海警船「2204」通聯，明確要求不得靠近干擾我方船舶，雙方針對各自船舶溝通並提供協助。最終於上午7時許，兩造船舶達成和解共識，由「閩」船以新臺幣2萬元賠償「順」船損失。

艦隊分署呼籲，漁民如在海上遇有緊急狀況，請立即撥打「118」海巡免付費專線，分署將秉持「海上不缺席、守護不間斷」的信念，第一時間調派艦艇前往協處，確保國人生命財產安，維護我國漁民安心作業環境。此次事件雙方表現都相當自制，加上澎湖漁船僅有小傷，中國漁船自知理虧賠錢了事，並未引爆進一步衝突。

澎湖漁船與中國漁船擦撞，海巡艇與中國海警船對峙。（海巡署艦隊分署提供）

